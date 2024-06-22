Keşanspor’un 3.Lig’de iken Kulüp başkanlığını yapan ve halen Almanya’da yaşayan Hüseyin Adalı İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir ile gerçekleştirdiği görüşmede, Keşanspor’un durumuna üzüldüğünü belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Almanya’da Mannheim Türkspor ve Frankfurt Türkgücü Kulübü Başkanı olan Hüseyin Adalı, yıllarca 3. Lig'de mücadele eden Keşanspor’un 1997-1998 sezonunda 3.ligden düştüğünü ve 3.lige terfi maçlarında da maalesef 3.Lige çıkmayı başaramadığını belirterek şunları söyledi. “Daha sonra kapanma aşamasına gelen Keşanspor Nehir Gergin’in başkan olmasından sonra önce Edirne 2.Amatör Ligi’nde şampiyon oldu, daha sonra da çıktığı 1.Amatör Lig’de şampiyon olarak Edirne Süper Amatör Lig’de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’e çıktı ve 2023/2024 sezonunda BAL 2.Grupta mücadele etti ve sezonu 9.sırada tamamladı.

Keşanspor yönetiminin sezonun iki hafta varken istifası kulüp için umutsuzluk oluşmasına neden oldu. Keşanspor kongresinin 30 Haziran’da yapılacak olmasına rağmen herhangi bir aday olmaması da çok üzüntü verici. Keşan şehrin takımıdır ve Keşanlının takımına sahip çıkması gerekiyor. Kongre öncesi Keşanspor’a emek veren, gönül veren tüm yönetici ve Keşansporluların bir araya gelerek takıma sahip çıkması gerekiyor. 30 Haziran’da yapılacak olan kongreye umarım Keşanspor’a sahip çıkacak bir yönetim oluşur. 2024/2025 futbol sezonun da umut verecek bir yönetim oluşması konusunda Almanya’dan bir çağrıda bulunuyorum. Bu anlamda üzerime düşecek bir görev varsa da yönetici olmasam da her zaman Keşanspor’a destek olmaya hazırım”