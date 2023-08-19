Almanya'da hükümet, yetişkinlerin eğlence amaçlı kullanım için az miktarda esrar satın alma ve bulundurmasına izin veren yasayı onayladı.İSTANBUL (İGFA) - Ekonomist dergisinin aktardığı habere göre Almanya'da hükümetin onayladığı yasaya göre kişilerin 25 grama kadar esrar bulundurmalarına ve kişisel kullanımları için en fazla üç kenevir bitkisi yetiştirmesine izin verilecek. Bu dernekler, üyelerine günde en fazla 25 gram ve ayda 50 gram esrar dağıtabilecek.

18 ila 21 yaş arasındaki kişilere ayda en fazla 30 gram verilebilecek.

4 yıl boyunca denenecek yasayla ilgili konuşan Şansölye Olaf Scholz, yasanın karaborsayı engelleme, tüketicileri katkı maddesi eklenmiş veya toksik maddelerle yapılan esrara karşı korumasını ve uyuşturucuyla ilgili suçları azaltacağını umduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise "Tüketimi sınırlandırmak ve özellikle çocuklar ile gençler için daha güvenli hale getirmek istiyoruz. Ancak bunu yaygınlaştırmak istemiyoruz" dedi.

Halihazırda esrar ülkede yasal olarak üretilebiliyor ve sınırlı tıbbi ihtiyaçlar için kullanılabiliyor. Lauterbach, 18 yaşından küçükler için esrar bulundurma ve tüketimin yasak olmaya devam edeceğinin altını çizdi.