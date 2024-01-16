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Amanya'nın Hessen eyaletine bağlı Mörfelden-Walldorf kentinde, dün akşam saatlerinde 48 yaşındaki adam bir süpermarkette çalışan 38 yaşındaki kadın kasiyeri silahlı saldırıda öldürdü. Daha sonra da kendi intihar etti.Yılmaz ADIYAMAN / ALMANYA (İGFA) - Almanya'da meydana gelen olayın işlendiği sırada süpermarket personelin yanı sıra çok sayıda müşteri de bulunuyordu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi katıldı. Olay anını yaşayan tanıklar için özel piskologlar ilgilendi.

Alınan bilgiye göre, öldürülen kadın ile 48 yaşındaki adamın arasında geçmişte bir ilişki olduğu bildirildi. Olayın muhtemel sebebinin bu olduğu aktarıldı.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ise görgü tanıklarının ifadesini almaya devam ediyor.