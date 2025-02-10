Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Voerde şehrinde akşam saatlerinde iki çocuk annesi bir Türk kadını Gülay. U. (52) kapısının önünde bıçaklı saldırıda öldürüldü.Yılmaz ADIYAMAN / ALMANYA (İGFA) - Almanya'nın Voerde şehrinde alınan bilgiye göre akşam yürüyüşü yapan bir Almanyalı, Türk kadını ağır yaralı ve kanlar içinde buldu.

Alman adam hemen ilk yardımı ve polisi aradı. Kısa zamanda olay yerine hemen sağlık ekipleri ve çok sayıda polis geldi.

Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Türk kadını Gülay. U. olay yerinde hayatını kaybetti.

Evin yakınında küçük ormanlık alanda yüzlerce polis ve kurtarma ekipleri saatlerce katilin izini sürdürmek ve ipucu bulmak için ormanda arama yaptı.

Katil zanlısı halen aranırken, savcı ve polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.