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Eylül 2024'te enerji fiyatlarındaki düşüş üretici fiyatlarının yıllık bazda gerilemesinin ana nedeni olmaya devam ederken, sermaye, tüketim ve ara mallarının fiyatlarıysa bir yıl öncesine göre yükseldi.

Almanya’da Üretici Fiyatları Endeksi Eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,4 azaldı ANKARA (İGFA) - Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) verilerine göre, sanayi ürünleri üretici fiyat endeksi Eylül 2024'te Eylül 2023'e kıyasla yüzde 1,4 daha düşük gerçekleşti.

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