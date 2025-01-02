Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 İletişim Merkezi, 2024 yılında 1 milyon 205 bin 94 çağrıya cevap verip, vatandaşların taleplerini anında çözüme kavuşturarak, yerel yönetim ile vatandaşlar arasında köprü görevini sürdürdü.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 İletişim Merkezi, 2024 yılında önemli bir başarıya imza atarak 1 milyon 205 bin 94 çağrıya cevap verdi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Alo 153, vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerine hızlı ve etkili bir şekilde cevap vererek, şehirdeki tüm bireylerle güçlü bir iletişim ağı kurmayı sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Alo 153 İletişim Merkezi, Kayseri’nin 7 gün 24 saat ulaşılabilen çözüm merkezi olarak görev yapıyor. Kentin çeşitli bölgelerindeki, özellikle kırsal ilçelerdeki anlık sorunların çözümü için aktif bir şekilde çalışan Alo 153’te ayrıca, vatandaşların talepleri ve önerileri, ilgili birimler tarafından titizlikle değerlendirilip, sonuçlandırılıyor.

Alo 153’ün hizmet verdiği alanlar arasında yer alan Sosyal Hizmetler, Ruhsat, Zabıta, Kütüphane, Spor ve Kültür, Hobi Bahçeleri, Cenaze, Çevre Hizmetleri, Otopark, Kayıp Eşya, Otobüs Seferleri, Kaybis, Tramvay ve Seyahat Kartları gibi birçok konuda vatandaşların başvurularına çözüm sunuluyor. İletişim Merkezi, ayrıca 2024 yılında Kayseri’nin günlük yaşamında önemli yer tutan birimleri de kapsayan 64 bin 321 kayıtlı başvuru oluşturdu.

Alo 153, sadece sorunlara yanıt vermekle kalmayıp belediyenin başarılı çalışmaları nedeniyle gelen teşekkür aramalarıyla da öne çıkıyor. Vatandaşların memnuniyetini dile getirdiği bu çağrılar, şehrin yönetiminde belediyenin etkinliğini ortaya koyuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Alo 153’ün sadece bir çağrı merkezi değil, aynı zamanda Kayseri halkının sesine kulak veren, vatandaş memnuniyetini ön planda tutan bir sistem olduğunu vurguladı. Başkan Büyükkılıç, “Her bir çağrı, bizim için değerli. Vatandaşlarımızın isteklerine en hızlı şekilde ulaşabilmek ve sorunlarını çözebilmek için bu sistemi en iyi şekilde işletebilmek için çalışıyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her geçen yıl olduğu gibi 2025 yılında da hizmet kalitesini artırarak, yerel yönetimdeki etkinliğini ve şeffaflığını daha da pekiştirecek. Alo 153, bu sürecin en önemli parçalarından biri olarak, şehirdeki iletişimin güçlenmesini sağlamaya devam ediyor.