Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 21 Mayıs 2024 tarihinde PRakya Halkla İlişkiler ve Reklam Topluluğu'nun davetiyle genç girişimci Alpcan Demir'i ağırladı. Fe TV kurucusu ve BiBu Reklam Ajansı sahibi olan Demir, kariyer yolculuğunda edindiği deneyimleri paylaşarak sektöre dair değerli bilgiler sundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alpcan Demir, konuşmasında girişimcilik serüveninde karşılaştığı zorlukları ve başarıları anlattı. Dijital medya ve reklamcılık alanlarında yenilikçi stratejilere vurgu yaptı ve genç girişimcilere ilham verdi.

Konferans, öğrencilerden büyük ilgi gördü ve yoğun katılımla gerçekleşti. Soru-cevap bölümünde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Demir, gençlerin kariyer planlarına ışık tuttu.

Bu tür etkinlikler, Trakya Üniversitesi öğrencilerine sektörel bilgileri birinci elden alma fırsatı sunarak, profesyonel dünyaya hazırlanmalarına katkı sağlıyor.