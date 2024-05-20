Alpcan Demir, yarın Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun konuğu olacak

Erdoğan DEMİR / KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz Perşembe günü Kocaeli Üniversitesi İletişim-Reklamcılık bölümünden mezun olan ve reklamcılık konusunda mezun olduğu okuldaki öğrencilere konferans veren Bi-Bu Reklam Ajansı sahibi Alpcan Demir yarın da Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda konferans verecek.

Demir, “Yerelden Ulusala Uzanan reklamcılık serüvenini” öğrencilerle paylaşacak.

Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencilerinin oluşturduğu @prakyahir topluluğunun düzenlediğie Yeşil Bursa ve Pastalina’nın sponsorluğunda yapılacak etkinlik Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Salonu’nda saat 13.30’da gerçekleşecek.

Alpcan Demir, “Değerli meslektaşlarım ile buluşmanın heyecanı içerisindeyim. Sizlere bilgi ve tecrübelerimi aktarmak için sabırsızlanıyorum.” dedi.