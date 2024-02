Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeniden aday gösterdiği İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa dönüşü davul zurna eşliğinde meşalelerle karşılandı. Coşkuluyla karşılanan Başkan Alper Taban vatandaşların hakkını hukukunu gözeterek kendilerine inanları mahcup etmeyeceklerini, canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, isminin yeniden adaylık için açıklandığı Tofaş Spor Salonu’ndaki törenin ardından Bursa dönüşü, AK Parti İlçe Başkanlığı önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Soğuk havaya aldırmayan yüzlerce İnegöllü, Başkan Taban’ı davul zurna eşliğinde meşale gösterileriyle karşıladı. AK Parti ve MHP ilçe yönetimleri ile AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salmanın’da katıldığı törende konuşan Başkan Alper Taban, “Bursamızda çok kıymetli Cumhurbaşkanımızı ağırladık. Bu tür buluşmalar şehirlere verilen önemdir. Cumhurbaşkanımıza ve büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakımızın; AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayı olarak ilan edilmek şahsım ve ailem adına büyük onur verdi.” diye konuştu.

SEN BEN YOK ‘’BİZ’’ VAR

Soğuk havaya rağmen coşkuyla karşılayan vatandaşlara teşekkür ederek burada bir selamlama konuşması yapan Başkan Alper Taban, ‘’Öncelikle bu soğuk havada bu güzel karşılama için her birinize teşekkür ederim. Çıktığımız bu yolda hiçbir ferdimizi mahcup etmeyecek, hiç kimsenin başını öne eğdirmeyecek canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Aday adaylığı sürecinde partimize başvuru yapan arkadaşlarımız oldu. Her birine teşekkür ediyorum. Elbette tüm arkadaşlarımız işlerini en güzel şekilde yapacaktır ancak işin nasip boyutuyla Rabbim bizlere nasip etmiş oldu. Bizler de bu görevlerin bir emanet olduğu bilinciyle çalışmalarımızı son ana kadar bu şekilde yürüteceğiz. 2019-2024 tarihine kadar yaptığımız çalışmalarda tüm fertlerimizin katkısı var. Destek veren herkesten Allah razı olsun. Bu güne kadar sen ben yok ‘’biz var’’ diyerek tüm şehrimizle bir arada olduk. Bu birlikteliği, samimiyeti ve kucaklaşmayı aynı şekilde devam ettireceğiz.’’ dedi.

EN GÜZEL VAATLERLE, EN GÜZEL BEYANLARLA HUZURLARINIZDA OLMAK İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti seçim beyannamesinde yer alan çalışmaların İnegöl’de uygulayacaklarını ileten Başkan Alper Taban,’’ Her şeyi hallettik ya da çözdük mü? Elbette çözmedik, eksiklerimiz vardır. İnegölümüzde son yıllarda hızlı büyüme trendi devam ediyor. Sanayi gücünü hızlı bir şekilde ilerletmeye devam ediyor. Ülke hedeflerine katkı sunmaya devam ediyor. Bizde şehrimizin gerek alt yapı gerek üst yapı faaliyetleri, sosyal donatılar noktasında tüm eksikleri gidermek için işte gördüğünüz bu kadrolarla el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni döneme dair açıkladığı bir takım mottolar var. En önemlilerinden biri de dirençli şehirler başlığı. 6 Şubat depreminin arifesindeyiz. Afet riskleri olan bir ülkeyiz. Bundan dolayı yaptığımız bir takım çalışmalar var. Hükümetimizin, Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle, İnegöl Belediyemizin gayretleriyle gerek şehrimizde kentsel dönüşüm noktasında gerek daha dirençli şehirler oluşturma noktasında el birliğiyle çalışacağız. Sosyal anlamda vatandaşlarımızın her birinin yanında olacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte öncelikli olarak bir taraftan beyanlarımızı, bir taraftan da çalışma kadromuzu kurup karşınıza çıkacağız. İnşallah en güzel vaatlerle, en güzel beyanlarla huzurlarınızda olmak istiyoruz. Bugüne kadar tüm verdiğiniz katkı ve desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Dünyaları vadetmiyoruz beklide ama insan gücü, bedeni, gayreti, özveri, emeğiyle yapılabilecek her şeyi sizlere vadediyoruz. Cenabı Allah bizleri başta ona karşı sonrasında da bizlere inanan, güvenen, oy veren, emanet veren sizlere karşı mahcup eylemesin diyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. ’dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ BURSA VE İNEGÖL’Ü AYRI BİR SEVİYOR

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa’ya ve İnegöl’e dair düşüncelerini ve isteklerini anlattı. Salman, “Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi seviyor, gönül coğrafyasının tamamını seviyor. Ama sayın Cumhurbaşkanımız Bursa'yı ayrı bir seviyor. O yüzden bize Cumhurbaşkanımızı yolcu ederken özellikle milletvekillerimize, il başkanımıza, Büyükşehir Belediye başkanımıza tekrar dedi ki; Bursa, AK Parti kurulduğu günden beri beni ve partimi hiç mahcup etmedi. Her zaman en büyük desteği ben Bursa'dan aldım. Bursa'yı size emanet ediyorum dedi. Sonra da bana da döndü; İnegöl benim için çok değerli. İnegöl'ü çok seviyorum dedi. İnegöl, Bursa'nın en önemli ilçelerinden bir tanesi dedi. Siz de dedi İnegöl'ü, Bursa'yı hep beraber çalışacaksınız ve her zaman olduğu gibi İnegöl en büyük desteği yine 31 Mart'ta verecek diye benden söz istedi. Ben de İnegöllü hemşerilerim adına sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdim. Dedim ki efendim hiç endişe etmeyin, İnegöl'ümüz sizi seviyor. Cumhur ittifakı ile el ele, gönül gönüle 31 Mart akşamı en büyük oy oranını Allah'ın izniyle İnegöl verecek." diye konuştu.

GAYRETLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Programda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ise, "Kökleri mazide, olan bu kutlu davamızın siyasi arenadaki ismi olan AK Partimiz merkezi hükümet olarak, hem yerel yönetimler olarak siz değerli aziz milletimize hizmet etmeye devam etmektedir. Kıymetli kardeşlerim 1994 ruhu dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında başlayan süreç ilk girdiğimiz 2004 yılındaki yerel seçimlerden itibaren aralıksız bir şekilde AK Belediyecilik siz değerli vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, gerçek belediyecilik şiarıyla inşallah çok kıymetli gönül ortağımız dikkat ederseniz gönül ortağımız diyoruz. Proje ortağımız değil, gönül ortağımız Milliyetçi Hareket partimizle beraber bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da 31 Mart sabahına kadar girmedik gönül çalmadık, kapı bırakmadan, sıkmadık el bırakmadan canla başla, gayretle çalışmaya devam edeceğiz ve 31 Mart sabahında da inşallah girmiş olduğumuz seçimlerde bugüne kadar aldığımız oyla tekrar eden sizlerin teveccühüyle mazhar olacağız." şeklinde konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI'NI HEM ÜLKEMİZDE HEM DE İNEGÖL'DE ZAFERLE SONUÇLANDIRACAĞIZ

MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram ise; "31 Mart yerel seçimlerinin İnegölümüze ve ülkemize hayırlara hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu anlamda bugünden itibaren Bursa'da Alinur Aktaş başkanımız ve İnegöl'de Alper Taban başkanımız için mücadele edeceğiz. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ömürlerini feda ettiği, Cumhur İttifakı'nı hem ülkemizde hem de İnegöl'de zaferle sonuçlandıracağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyet vatandaşlarla sohbet etti. Sevgi selinin yaşandığı ve destek sloganlarının gür bir sesle atıldığı buluşma sonrası vatandaşlar Başkan Alper Taban’la hatıra fotoğrafı çektirdi.