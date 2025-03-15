Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöllü basın mensuplarıyla Gastro İnegöl’de düzenlenen iftar programında bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Ramazan ayında sivil toplum kuruluşları ve gruplar ile iftar sofralarında buluşan Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçe basınıyla bir araya geldi. Gastro İnegöl’de düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Alper Taban ve gazetecilerle birlikte AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’ta katıldı.

BAŞKAN TABAN YAPILAN VE YAPILACAK PROJELERE İLİŞKİN SUNUM YAPTI

İftar öncesi Başkan Alper Taban basın mensuplarına İnegöl Belediyesi’nin hizmetlerine dair bir sunum gerçekleştirdi. 2024 yılı Mart ayında yapılan seçimlerin ardından geride kalan 1 yılda şehirde hayata geçirilen projeler ve kalan 4 yıllık sürede stratejik planda yer alan projelere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

1 YILDA 31 PROJE TAMAMLANDI, 64’Ü DEVAM EDİYOR

Başkan Alper Taban, yerel seçimlerin ardından geçen bir yıl içinde 154 projeden 31'inin tamamlandığını, 64'ünün devam ettiğini ve 59'unun ise önümüzdeki süreçte hayata geçirileceğini belirtti. Şehirleşme, ulaşım, altyapı, afet yönetimi, çevre, eğitim ve spor gibi birçok alanda önemli adımlar atıldığını vurgulayan Başkan Taban, İnegöl'ü daha yaşanabilir ve gelişmiş bir şehir haline getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. 4 yıllık stratejik plan çerçevesinde, kent estetiği, dijital dönüşüm ve kırsal kalkınma gibi başlıklarda da yeni projelerle İnegöl’ün geleceğine yön verileceği belirtildi.

‘’BİZİM TÜM GAYRETİMİZ İNEGÖL İÇİN’’

Projeler ve şehre dair karşılıklı istişarelerin de yapıldığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Hem birlikte iftar edelim hem de geçen bir yıl içerisinde neler yaptık sizlerle paylaşalım istedik. İnegöl Belediyesi olarak her alanda çalışmalarımız devam ediyor. Birlik ve beraberlik, uyum içerisinde şehrimize yeni kazanımlar elde ettirmek, yeni neler kazandırabiliriz derdi içerisindeyiz. Bizim tüm gayretimiz İnegöl için. Milletvekilimize, İlçe Başkanımıza bu konuda bizlere verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. İnegölümüz için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. ” dedi.

‘’UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ’’

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’ta şehrin menfaatleri doğrultusunda uyum içerisinde çalışıldığını ve bu doğrultuda İnegöl’e yeni eserlerin kazandırılmasında el birliği ile çalışmalarını sürdüreceklerini iletti. Durmuş konuşmasında, ‘’Milletvekilimiz, Belediye Başkanımız, İl ve İlçe Teşkilatlarımız ile uyum içerisinde İnegöl için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletvekilimiz ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız geçen bir yıl içerisinde yaptığı hizmetleri anlattı. Bizler de kendisine başarılar diliyoruz. Yeni projelerin şehrimize kazandırılması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ramazan ayımızı tebrik ediyorum.’’ dedi.

‘’İNEGÖLÜMÜZÜN VE BURSAMIZIN DAHA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR OLMASI İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ’’

Milletvekili Ayhan Salman ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak uyum içerisinde çalışmaların yürütüldüğünü iletti. Salman konuşmasında, ‘’ Ramazan ayımızı tebrik ediyorum. Yerel seçimlerin üzerinden bir yıl geçti. Biz birlik ve beraberlik içerisinde hem belediye başkanımız hem de ilçe başkanımız ile beraber tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte güzel İnegölümüzün ve Bursamızın daha yaşanabilir bir şehir olması için canla başla çalışıyoruz. Merkezi hükümet olarak belediyemizin yaptığı yatırımlara destek vermeye çalışıyoruz. Belediyemizin üzerinde olmayan işler için de sağ olsun belediye başkanımız gayret ediyor ve çözümlemeye çalışıyor. Hedefimiz görevde olduğumuz sürece İnegöllü ve Bursalı hemşerilerimize en güzel hizmeti vermek. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz.’’ dedi.