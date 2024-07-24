Müzik yapmaya üniversite yıllarında başlayan Alptuğrul Karadeli yeni şarkıları ile müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Yeni şarkısı için Basın mensuplarının “Yeni şarkılarınız "Yalan" ve "Beni Unutma" hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Sorusuna “ "Yalan" ve "Beni Unutma" şarkılarının altyapısından kayıtlarına kadar her şeyi kendi evimdeki küçük stüdyomda yaptım ve yayınladım. Bu şarkılar, diğer çalışmalarım gibi, dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.” diye cevaplarken “"Yalan" şarkısının yayınlanma süreci nasıl oldu?” Sorularına “Normalde bu şarkımı yayınlamayacaktım. Bazı şarkılar vardır ki henüz hazır hissetmezsiniz. Bir gün liseden arkadaşım Emin ile otururken, birlikte gitar çalıp şarkı söylediğimiz günlerden söz açıldı. Lisede düet yapma sözü vermişiz birbirimize. Hazır stüdyo da duruyordu, şarkılarımdan birkaç tanesini gönderdim Emin'e.

Düete en uygun olanları seçti ve bu şarkıyı beğendi. Şarkı bitmemişti ama o haliyle beğendi ve hemen stüdyoya girdik. Bir günde altyapısından kayıtlarına kadar her şeyi tamamladık ve mix/mastering'e gönderdik.”

“Şarkı gerçekten bir günde mi yapıldı?” diye soran Basının son sorusuna “Aşağı yukarı evet. Bestesi eskiye dayanıyor ama şarkının kayıtları bir günde, hatta 6 saatte tamamlandı. Altyapı amatör ve çıplak olabilir ama bazen bazı şarkılar biraz amatörlük barındırmalı. Bu haliyle çok beğendim ve dinlediğim zaman gerçek duyguyu bana verebiliyorsa ne mutlu bana.” Diyerek basının tüm sorularını cevaplandırdı.