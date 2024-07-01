Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi, Bursa’nın en eski caddelerinden bir tanesi olmasına rağmen vatandaşlar alt geçitleri kullanmak yerine korkusuzca yola atlayıp karşıya geçmeye çalışıyorlar.Reyhan ÖZBAKIR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın en işlek, en çok trafik oranına sahip olan caddelerinden bir tanesi olan Atatürk Caddesi, boylu boyunca üç adet alt geçit olmasına rağmen, vatandaşlar karşıdan karşıya geçmek için cadde üstünü tercih ediyorlar.

Bu da hem kendi can güvenliklerini, hem de trafikteki diğer insanların sağlığını riske atabiliyor.

Atatürk Caddesinden geçerken karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşları görmemek mümkün değil. Zaman zaman karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişilerin trafikte kazalara sebep olduğunu gözlemlesek de vatandaşlar canlarını hiçe sayıyorlar. Bu ihmalin sonlanması vatandaşların kendi yararına olur.