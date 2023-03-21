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Millet İttifakı’nın 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için oluşturduğu ittifak protokolünü 22 Mart Çarşamba günü saat 11.00’de Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunacak. ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun imzalarının bulunduğu ittifak protokolünü 6 siyasi parti genel başkan yardımcısı YSK’ya sunacak.

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