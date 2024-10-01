Altın fiyatları, yatırımcılar için her zaman dikkatle takip ediliyor. Son günlerde altın piyasalarında yaşanan yükseliş, hafta başlarında sabit duruma geldi.BURSA (İGFA) - Son zamanlarda altın piyasalarında yaşanan yükseliş, bu hafta başı itibariyle sabitlenmeye başladı. Bu hafta, özellikle küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Altının yükselişinin bu hafta başında durağan hale geldiğini belirten Bursa Kapalıçarşı esnaflarından Mehmet Sarraf, “22 ayar gram altın şuan 2840 bin TL’den satışa sunulurken çeyrek altın ise 4 Bin 930 liradan işlem görüyor.” dedi.

Sarraf ayrıca, “Bu hafta altın stabil devam edebilir ancak ben tekrardan yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Altın fiyatlarının yükselişte olmasının nedeni faiz kararının sabit olması. Öte yandan Orta Doğu’da yaşanan gerginlikler yatırımcının altına yönelmesine neden oluyor. Bu da altının değerini arttırıyor.” diye konuştu