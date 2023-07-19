Merkez Bankası'nın yarın açıklaması beklenen faiz kararı ile birlikte altın ve döviz kurlarında hareketlilik ne yönde olacağı yönündeki soruyu Sakarya'da kuyumcu esnafı ve vatandaşlara sorduk.Cüneyt YAMAN - Vazif İHTİYAR / Herkes Duysun

SAKARYA (İGFA) - Altın fiyatları 2023 yılında yükseliş trendine girdi. Bu durum '2023 yılı altın yılı mı olacak?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Rekor serisini sürdüren ve yatırımcıların güvenli liman olarak tanımladığı gram altının fiyatı 1.655 ile yeni zirvesini gördü.

Herkes Duysun ekibi Sakarya’nın kuyumcu esnaflarına, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına ilişkin altında son beklentiler nedir?” diye sordu.

Altın ve dövizdeki artışın enflasyona etkilerini değerlendiren esnaf, dövizdeki yükselişin süspanse edilebilmesi için faizlerin yükseltilmesi gerektiğini, beklentisinin de bu yönde olduğunu ifade etti.

Beklenen faiz kararının artış yönünde olacağını değerlendiren esnaf, faiz oranı artışının bu sefer esnafı tatmin edeceğini söyledi. Altın fiyatlarının da yükseleceğini vurguladı.

Gram altının 2 bin TL olacağını öngören bazı esnaflar ise vatandaşın geçim için ikinci hatta üçüncü bir işe ihtiyacı olduğunu söyledi.

https://youtu.be/sU-5hOmgI68