Geçtiğimiz haftalarda hareketlenen altın piyasası, eylül ayının ilk haftasına düşüşle başladı.BURSA (İGFA) - Ağustos ayında oldukça hareketli olan ve sıklıkla yükseliş kaydeden altın piyasaları bu haftaya düşüşle başladı. Gram altın 2742 liradan güne başladığı güne 5 TL değer kaybederek, 2737 liradan devam ediyor. Piyasaların açılmasından bu yana gram altında bugün en yüksek seviye ise 2745 TL olarak kaydedildi.

Altın piyasalarının bu haftaki durumu hakkında Herkes Duysun’a konuşan Bursa Kapalıçarşı kuyumcu esnaflarından Enes Tüfekçi, “Doların son haftalarda güçlenmesi, altın fiyatlarının gerilemesine sebep oldu. Bu hafta piyasalar Amerika Merkez Bankası FED’e gözlerini dikmiş durumda. Tüm piyasalar bu kararı bekliyor diyebilirim. Altında ciddi bir düşüş olmayacak. Yılbaşına kadar gram altının 3 bin lira bandına yükselmesini bekliyoruz.” dedi.