Son haftalarda büyük kayıp gösteren altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekmişti. Ons altın 5 ayın dibini görürken gram altın ise bin 650 TL’nin altına düşmüştü. Peki yeni haftada piyasada son durum ne?Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - M.Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bu hafta, altın fiyatlarında hareketlilik beklediklerine değinen kapalı çarşı kuyumcu esnafı, “Altın bu haftaya hafif bir yükselişle başladı.

Dolarda da biraz artış söz konusu.

Perşembe günü, merkez bankasının bir açıklaması olacak.

Dolayısıyla piyasalar bu hafta bir hareketlilik bekliyor.

https://youtu.be/MczdEdlFU-E

“ALTIN SÜREKLİ YÜKSELECEK.”

En iyi yatırım aracının altın olduğuna dikkat çeken kuyumcu esnafı, “Her dönemin en iyi yatırım aracı altındır. Çekinmeden ve kısa vade düşünmeden altın alabilirler. Altın fiyatlarını, sadece bizim ülkemizdeki siyasi ve finansal olaylar belirlemiyor. Altın, dünyada geçerli olan bir birim olduğu için yükselişi de dünya geneline bağlı. Genel itibariyle bakarsanız altın sürekli yükselecek bir birimdir.” dedi.