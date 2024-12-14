Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin; Ege ve Marmara Denizlerinde kapsamlı olarak gerçekleştirdiği hayalet ağlar ve diğer atıkları temizleme mücadelesi, Altın Karınca Ödülleri’nden ‘İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi Kategorisi’nde en iyi örnekler arasında gösterilerek ödüle layık görüldü.BALIKESİR (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen; sürdürülebilir şehir yaşamına katkıda bulunmak üzere iyi uygulama örneklerinin tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan Altın Karınca Ödülleri’nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ödüle layık görüldü.

“Denizler geleceğimizin teminatıdır.” mottosuyla hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının; Ege ve Marmara Denizlerinde kapsamlı olarak gerçekleştirdiği hayalet ağlar ve diğer atıkları temizleme mücadelesi ‘İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi Kategorisi’nde en iyi örneklerden biri olarak gösterildi. İstanbul’da düzenlenen ödül törenine; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın adına Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner katılarak ödülü, MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in elinden aldı.

EN DİKKAT ÇEKEN ÖDÜLLERDEN OLDU

İklim değişikliğinden kültür sanata, ulaşımdan afet yönetimine 10 kategoride 40 belediyeden 55 projenin ödüle layık görüldüğü törende ödül alan en iyi projelerden biri olarak gösterilen Ege ve Marmara Denizlerinde kapsamlı olarak gerçekleştirdiği hayalet ağlar ve diğer atıkları temizleme projesi sadece Balıkesir’i değil, kapsamı bakımından birçok şehri de doğrudan olumlu olarak etkilemesiyle dikkat çekti.