Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Denizli Yağlı Güreşleri nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Kıran kırana müsabakaların yaşandığı dev organizasyonun finalinde, son Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Yusuf Can Zeybek, Kırkpınar’ın efsane ismi Ali Gürbüz’ü mağlup ederek altın kemeri almaya hak kazandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ve gün boyu nefes kesen mücadelelere sahne olan “Denizli Yağlı Güreşleri”nde altın kemer sahibini buldu. Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde sabah erken saatlerde başlayan Denizli Yağlı Güreşlerine Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın kemer kazanan pehlivanlardan Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur ve Mustafa Taş’ın yanı sıra 500 pehlivan kıyasıya mücadele etti. Gün boyu süren etkinliğe Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve onbinlerce vatandaş katıldı. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği Denizli Yağlı Güreşleri’nin ağası iş insanı Hayati Işık olurken, 14 boyda yapılan müsabakalar nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Güreş severler unutulmaz maçları izleme imkanı buldu

Saat 21.30’a kadar süren ata sporu yağlı güreş müsabakalarında altın kemer alabilmek için ter döken güreşçilerin kıran kırana mücadelesi vatandaşlarca ilgiyle izlenirken başpehlivanlık mücadelesinde ise nefesler tutuldu. Yarı finalde Seçkin Duman’ı yenen Ali Gürbüz finale çıkan ilk isim olurken, Yusuf Can Zeybek İsmail Balaban’ı yenerek adını finale yazdırdı. Zorlu mücadele 21 dakika sürerken rakibi Kırkpınar’ın efsane ismi Ali Gürbüz’ü yenen, son Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Yusuf Can Zeybek Denizli Yağlı Güreşleri şampiyonu oldu, altın kemeri almaya hak kazandı. Ali Gürbüz’ün ikinci olduğu Denizli Yağlı Güreşleri’nde üçüncülüğü ise İsmail Balaban ve Seçkin Duman paylaştı. Denizli Yağlı Güreşleri’nde dereceye giren başpehlivanlara madalya ve kupaları Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Denizli Yağlı Güreşleri Ağası Hayati Işık birlikte verdi. Ayrıca etkinliğe emek veren katkı sağlayan kişi ve kurumlara plaket takdim edildi.

“Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkıyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ata sporu yağlı güreşlere sahip çıkmak ve yaşatmak adına yola çıktıklarını belirterek, Denizli’nin ve ülkemizin derin köklerin bu sporun yer aldığını hatırlattı. Geçmişte düğünlerde bile bu güreşlerin yapıldığını anımsatan Başkan Zolan, “Denizli’mizin yetiştirdiği bu alanda çok değerli tarihi sporcularımız var. Denizli’mize kazandırdığımız Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksimizde yağlı güreşleri yapmak bizi ziyadesiyle mutlu etti. Çünkü ecdadımızdan gelen mirası korumak ve gençlerimize aktarmak anlamında bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkıyoruz. Arzumuz, temennimiz atalarımızdan bize miras kalan bu değerlerimizi ilelebet yaşamasına imkan sağlamaktır. Denizli er meydanında ter döken tüm güreşçilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Mutlu ve gururluyuz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, böylesine önemli bir organizasyonu yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ve gururlu olduklarını söyledi. Bu sene üçüncüsünü düzenledikleri Denizli Yağlı Güreşlerinin uzun yıllar boyunca devam etmesi için gayret edeceklerini belirten Başkan Örki, “Bizim yaşadığımız bu coğrafyada yağlı güreş genlerimize işlenmiştir. Sevinçliyiz, mutluyuz. Sporla yoğrulan bir Denizli’yi elde ettik. Gençlerimizin önüne rol model olarak disiplinli, çalışmayı seven, ülkesi için gayret eden rol modelleri getirdik. Pamukkale Belediyesi olarak 100’e yakın yağlı güreşçimiz var ve içlerinden en az 25’i Türkiye’ye mührünü vurmuştur. İnşallah ilerleyen yılarda çok daha başarılı olacağız ve Kırkpınar’ı yeniden Denizlili bir başpehlivanın kazanmasına tanık olacağız” ifadelerini kullandı.