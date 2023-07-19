30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin bu yılki Onur Ödülleri; Cihan Ünal ve Perran Kutman’a veriliyor.ADANA (İGFA) - Bu yıl, 30’uncusu düzenlenecek ‘’Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’’, 18- 24 Eylül tarihlerinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 30’uncusu düzenlenen festivalin bu yılki ‘’Onur Ödülleri’, 60 yılı aşkın süredir, sanat dünyasında derin izler bırakmış, Türk Sineması’nın ve tiyatrosunun usta isimleri Cihan Ünal ve Perran Kutman’a veriliyor.

Festivalin bu yılki ‘’Onur Ödülleri’’;

Ortaokul ve lise döneminde "Çocuk Saati" adlı radyo programı ve çocuk tiyatrolarıyla sahneye adım atan,1962 yılında Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katılarak burada oyunculuk yapan, Suat Taşer’in yönettiği “Öteye Doğru” adlı oyunda başrolde oynayarak 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’nı kazanan, Tiyatro Bölümü yüksek kısmından mezun olduktan sonra ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başlayan, sinema kariyerine ise ilk kez 1971 yılında "Damdaki Kemancı" filmiyle başlayan, Ankara Devlet Konservatuarı oyunculuk bölümünde, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde, 1999 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde oyunculuk ve diksiyon derslerine girdikten sonra 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim vererek 2001'de aynı okulda Tiyatro Ana sanat Dalı Başkanı olan öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine giren, 1982 yılında Londra’ya giderek burada eğitim görmesinin yanı sıra misafir hocalık yapan, 1992 British Council ve Royal Shakespeare Company’nin davetlisi olarak burada ses ve nefes seminerlerine katılan, halen Tiyatro İstanbul bünyesinde oyunculuk çalışmaları ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalı Başkanlığı ile Öğretim Görevliliğini devam eden, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Seslendirme ve Oyunculuk eğitimleri veren usta isim CİHAN ÜNAL,

İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1967'de Ulvi Uraz Tiyatrosu`nda sahneye çıkan, İlk sinema deneyimini; 1972'de, yönetmenliğini Nejat Saydam'ın yaptığı ‘’Şehvet’’ Kurbanı adlı filmle yapan, Türk Sineması’’nın klasikleri içinde sayılan ‘’Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner’’, ‘’Ne Olacak Şimdi?’’, ‘’Hababam Sınıfı’’, ‘’Mavi Boncuk’’, ‘’Bülbül Ailesi’’, ‘’Evlidir Ne Yapsa Yeridir’’, ‘’Petrol Kralları’’ gibi unutulmaz filmlerde canlandırdığı rollerin ardından, Müjdat Gezen ile beraber çeşitli oyunlar ve parodiler yapan, Türk Sineması’nın kült filmleri serilerinden biri olan ‘’Gırgıriye’'deki ‘’Sabahat tiplemesi’’ ile unutulmazlar arasına giren, 1969'da Nisa Serezli, 1973'te Sezer Sezin, 1980'de Miyatro adlı tiyatro topluluklarında çalışan, 1986 yılında izleyiciyle buluşan ‘’Perihan Abla’’ dizisi ile gönüllere kazınan, ‘’Şehnaz Tango’’, ‘’Üzgünüm Leyla’’, ‘’Hayat Bilgisi’’ gibi çok izlenmiş dizilere imza atan PERRAN KUTMAN’a takdim edilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında düzenlenen, Yürütme Kurulu Başkanlığını Menderes Samancılar’ın üstlendiği festivalin Yürütme Kurulu Üyeleri ise İsmail Timuçin, Nebil Özgentürk, Hüseyin Orhan ve Gökhan Mutlay’dan oluşuyor. Festival Danışmanlığını Alin Taşçıyan, Esin Küçüktepepınar ve Akın Kılıç üstlenirken, Dünya Sineması Koordinatörlüğü görevini ise İzlem Oktay yürütüyor.

Festivalin yarışma bölümlerine katılmak isteyen sinemacılar için son başvuru tarihi 7 Ağustos 2023 olan yarışma yönetmelik ve başvuru formlarına https://altinkozaff.org.tr/ linkinden ulaşılabilecek.