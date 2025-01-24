Altın Lale Vakfı Onursal Başkanı Bülent Türker, 9. Cumhuriyet Balosu’nda açık artırma ile 700 bin liraya satılan Atatürk işlemeli halının gelirini, depremzede 25 çocuğa eğitim bursu olarak tahsis ettiklerini açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hollanda’da Cumhuriyet Bayramı’nı 9 yıldır aralıksız kutlayan Altın Lale Vakfı, bu yılki 9. Cumhuriyet Balosu’nda anlamlı bir projeye imza attı.

Vakfın Onursal Başkanı Bülent Türker, etkinlikte açık artırmayla 700.000 TL’ye satılan Atatürk işlemeli halının gelirinin depremzede çocuklar için kullanılacağını açıkladı.

25 ÇOCUĞA EĞİTİM BURSU

Bülent Türker, elde edilen gelirle deprem bölgesinden tespit edilen 25 çocuğa eğitim bursu verdiklerini belirterek, “Bu hafta içinde burslarını göndereceğiz. Ayrıca, bölgede kışlık ihtiyaçları karşılamaya devam ediyoruz,” dedi. Türker, vakfın iki yıldır bölge çocuklarına kesintisiz destek sağladığını vurguladı.

Altın Lale Vakfı’na destek veren bağışçılara teşekkür eden Türker, özellikle Temel İpekçi, Vedat Kement, İbrahim Görmez, Semra Gürcüoğlu, Ahmet Özlem, Fatma Hicran Çakar, Kemal Zıta Sipahı, Nur Göymen Arslan ve Abdullah Polat'a da ayrıca desteklerinden ötürü teşekkür etti. Açıklamasında Hatay’daki çocukların eğitimine ve yaşam şartlarına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Türker, “Biz Hatay’ı unutmadık, unutturmayacağız,” dedi.