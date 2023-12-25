Tahmini Okuma Süresi: dakika

Altın Orkide Müzik Medya ödül töreni için geri sayım başladı. Bu yıl ilki düzenlenecek olan Altın Orkide Müzik Medya ödüllerine Kariyerinde hızlı yükseliş yapan Genç Yıldız Sanatçılar da katılacak ve ödüllerini alacak. Törende toplamda 75 farklı daldan oyuncu, şarkıcı, medya mensubu , sanatçı , iş insanlarına ödüller verilecek.İSTANBUL (İGFA) - Altın Orkide Müzik Medya ödül töreni Boda Davet Balo Salonunda 9 Ocak 2024 günü saat 18.00'da Kokteyl ile başlayacak. Ödül töreninde saat 18.15'de Gürkan Şaşmaz Dj Performansı ile misafirleri coşturduktan sonra saat 18.45 de Mor Narpın canlı sahne performansını yapacak.

Ödül Töreni 19.15' de başlayacak ve kariyerinde başarılı isimler ödüllerini gecenin sunucuları Şenol İpek Ve Esin Yum'un elinden alacak.Gecede bir çok medya mensubunun yer alması bekleniyor.Altın Orkide Müzik Medya ödüllerinin ikincisi Rölanti'de yapılacak.