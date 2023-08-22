İzmit Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali’nde Altın Pişmaniye ödülleri sahiplerini bulacakKOCAELİ (İGFA) - 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye Festivali altın pişmaniye ödülleriyle taçlanacak.

İzmit Belediyesi tarafından pişmaniyenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla bu yıl 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali düzenlenecek. 25-26-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan ve yerel kalkınmanın ön planda tutularak yerel lezzetlerin harmanlanarak tanıtılacağı programda Altın Pişmaniye ödülleri sahiplerini bulacak.

Altın Pişmaniye Ödülleri, ülkemizde başarı göstermiş, toplumsal fayda odaklı projeler ve uygulamalar ile uygulayıcıları desteklemek ve örnek göstermek amacıyla düzenlenecek.

Ödül töreni 25 Ağustos Cuma günü saat 19.30’da İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleşecek.