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Doların artışı devam ederse yıl sonuna doğru altın 2 binli seviyelere gelebileceği de konuşuluyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında 1600 TL'yi aşarak 1621 TL'yi gören gram altın Powell'ın açıklamaları sonrasında Ons altına paralel olarak düşüşe geçti. Altının gramı bayramın ikinci gününde 1593 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı 2694 TL, Cumhuriyet altını 10.933 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1557 TL’den değerleniyor.

FED’in faiz toplantısı 25-25 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Bu toplantıda faizin yüzde 5,00-5,25 bandında sabit tutma kararının devam etmesi bekleniyor.

ANKARA (İGFA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz adımları neticesinde ons altın fiyatı 3,5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Merkez Bankası’nın faiz adımları ile birlikte ons altın fiyatı 3,5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

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