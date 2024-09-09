Geçtiğimiz günlerde rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları, geçen haftayı inişli çıkışlı geçirdi. Bu haftaya başı ise altın güne düşüşle başladı.BURSA (İGFA) - Herkes Duysun muhabirlerine açıklamalardan bulunan Bursa Kapalı Çarşı kuyumcu esnafı Mehmet Sarraf, "Altın, geçen haftaya oranla düşüşle başladı 22 ayar gram altın fiyatı şu an 2 bin 768 lira iken, çeyrek altın fiyatı ise 4 bin 506 lira.” dedi.

Düğün sezonun kapanmasına yakın altına olan rağbetin arttığını belirten Sarraf, “Eylül ayı biliyorsunuz düğün sezonunun en çok yaşadığını aylardan biri. Hediyelik takı bilezik ve alyanslara şuan rağbet var. Bu ilgi bir iki ay daha devam eder.” şeklinde konuştu.