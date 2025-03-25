Ramazan Bayramı ve Arefe öncesi tüketicileri uyaran Altındağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tayfun Çıracı, ‘Kalitesiz merdiven altı üretimler ile paranız boşa gitmesin. Gıda ürünlerinde kayıtdışı ürünler ailenizin sağlığınızı tehdit eder. Alışverişlerinizi güvenilir, kayıtlı işletmelerde, yani arkadaşınız, akrabanız olan mahalle esnaf sanatkarından yapın. Sıcak para da ilçenizde kalsın’ dedi.İZMİR (İGFA) - Bayram öncesi çalışanların ve emeklilerin ikramiyeleri ile piyasaların canlanacağına dikkat çeken Başkan Çıracı, ‘Ülke genelinde bayram alışverişlerinden yaklaşık 100-120 milyar lira ciro bekleniyor. Bu önemli meblağ kayıtdışı çalışanların da iştahını kabartıyor. Sorumlu vatandaşlık bilinci gereği alışverişlerimizde dikkatli olmamız lazım. Alışverişlerinizi mahallenizdeki esnaftan yapın. Hem devletin gelir kaybını önleyin, hem de yabancı sermayeli büyük mağazalar yerine esnaf sanatkarlar kazansın. ’ diye konuştu.

Esnaf sanatkarların zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatan Çıracı, ‘Türk toplumunda bayram alışverişlerinin ayrı bir önemi vardır. Akraba, arkadaş ziyaretleri için evler şenlenir. Bayram öncesi ve arefe günü alışverişler artar.

Tüketicilerden beklentimiz, bayram öncesi alışverişlerin esnaf sanatkarlarımızdan yapılmasıdır. Çoğu yabancı sermayeli büyük mağazalar, sıcak parayı yurt dışına gönderiyor. Ucuz satmak adına raflarını ithal ürünlerle dolduruyor.

Oysa mahallemizdeki esnaf arkadaşımızdan yapılacak alışverişler yine o çevreye döner. Esnaf kazancını çevresinde, ilçesinde harcar. Sıcak para yurt dışına gitmez, o çevrenin ticareti canlanır’ diye konuştu.

Güvenilir liman..

Esnaf sanatkarların Türk toplumunda farklı bir konumu bulunduğunu kaydeden Tayfun Çıracı sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Esnaflarımız güvenilir limanlarımızdır. Hileli, nerede ve hangi şartlarda üretildiği belirsiz ürünleri satmazlar. Müşterilerini arkadaşları, ailesinden biri gibi görürler. O nedenle fırsatçılara imkan vermeyin, esnaftan alışveriş yapın.

Vatandaşlarımız şunu unutmamalı. Bir mahalleden kız alınırken, o çevrenin esnafından soruşturulur. Evinizin anahtarını gönül rahatlığı ile mahallenizin bakkalına, kasabına teslim edersiniz. Cenazenizde, rahatsızlığınızda ilk yardıma esnaf arkadaşlarınız koşar.O zaman dostlarımızı destekleyelim, hiç olmazsa bayram alışverişlerinde esnafı tercih edelim’