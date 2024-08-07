Edremit Belediyesi Altınolukspor Kulübü’nde yapılan genel kurulda Başkanlığa Belediye Meclis Üyesi Deniz Sarıtaş seçildi.BALIKESİR (İGFA) - Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Edremit Belediyesi Altınolukspor Kulübü’nün olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan genel kurulda divan başkanlığını Belediye Başkan Yardımcısı ve 1966 Edremitspor Kulübü Başkanı Cavit Cebeci üstlendi. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ında katıldığı genel kurulda seçime tek liste ile gidildi. Belediye Meclis Üyesi Deniz Sarıtaş, başkanlığındaki yeni yönetim kurulu oy birliği ile seçildi.

Kulüp Başkanı seçilen Deniz Sarıtaş, Altınolukspor’u daha yukarılara taşımak için mücadele edeceklerini ifade etti. Görevi devraldıkları önceki kulüp Başkanı Mehmet Çiftçi ile yönetim kurulu üyelerine ve kulübe hizmetleri geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Deniz Sarıtaş başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Erhan Yüksel, özer Önder, Yaşar İşler, Mustafa Erçevik, Ömer Kaya, Servet Karaman