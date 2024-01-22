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Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Balıkesir'in Balya ilçesinde gerçekleştirilen madencilik faaliyetlerinin neden olduğu tehlikelere dikkat çekerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesinde, bölgedeki madenlerin denetim sonuçlarının açıklanmasını talep etti.ANKARA (İGFA) - Demokrat Parti (DP) Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, yoğun madencilik faaliyetleri yürütülen Balıkesir'in Balya ilçesinde MTA tarafından yapılan incelemelerde, toprakta siyanür ve asbest izine rastlandığını belirtti.

Altıntaş, “Balya’da son yıllarda madencilik faaliyetlerinin yoğunlaşması nedeniyle, bölge halkının şikayetleri de artış göstermiştir. Maden atıkları nedeniyle tarım ve hayvancılık zarar görmekte, ağır metaller çevreyi kirletmektedir.” ifadelerini kullanarak, atıkların, özellikle madencilik faaliyetlerinde kullanılan siyanür gibi tehlikeli kimyasalların yeraltı sularına karışması riski olduğunu belirtti.

Kırma tesisinin gürültüsü ve tozu, tesislerde yapılan patlatmalar, yer altında meydana gelen kaya patlamaları ve sismik hareketler ile havalandırma kuyusundan çıkan kirli havanın doğruca şehir merkezine gitmesi gibi sorunlardan bölge halkının şikayetçi olduğunu belirten Altıntaş, 2021 yılının Ocak ayında yapılan kontrolsüz bir patlatma yüzünden birçok ev ve işyerinin camlarının kırıldığını hatırlattı.

Bölgede daha önce Maden Tetkik Arama ve İstanbul Teknik Üniversitesi yetkilileri tarafından yapılan ölçümlerde ağır metallerin yüksek düzeyde bulunduğunun saptandığını belirten DP Sözcüsü Altıntaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:

1) Bölgedeki maden atıklarının ve siyanür gibi tehlikeli maddelerin yeraltı sularına karışması riskine karşı ne gibi tedbirler alınmaktadır?

2) Ağır metallerin çevreyi kirletmesine ve tarımsal faaliyetlerin zarar görmesine karşı ne gibi tedbirler alınmaktadır?

3) Bölgedeki maden işletmelerine yönelik olarak yapılan rutin kontroller en son ne zaman gerçekleştirilmiştir? Bu kontroller sonucunda elde edilen bulgular nelerdir?