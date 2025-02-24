Türkiye’nin lider askeri araç üreticilerinden BMC, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile 35 mm Kuleli Yeni Nesil Araçlar Projesi kapsamında önemli bir sözleşmeye imza attı.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılayacak önemli bir aracın daha üretimine başlayacak olan BMC, Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzaladı.

Bu çerçevede Savunma Sanayii Başkanlığı’nda, 24 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen törende, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın katılımıyla BMC ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, 35 mm Kuleli Yeni Nesil Araçlar Projesi kapsamında önemli bir sözleşmeye imza atıldı.

Yapılan anlaşma doğrultusunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 29 adet ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı teslim edilecek ve söz konusu araçların Entegre Lojistik Destek faaliyetlerini içeren hizmetler sağlanacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın öncülüğünde böyle önemli bir projeyi tamamlayarak seri üretim aşamasına gelmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirten BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, ALTUĞ'un bugünlere büyük emeklerle gelmiş, uzun soluklu bir projenin sonucu olduğunu ifade ederek, "En başta yerli ve milli savunma sanayii hamlesini başlatarak bu vizyon ile bizlere yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genelkurmay Başkanlığımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın liderliği her projede olduğu gibi ALTUĞ Projesi’nde de bize büyük bir cesaret ve güç verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son yıllardaki saha tecrübelerine uygun olarak geliştirilen ALTUĞ, asimetrik savaş ortamlarında büyük avantaj sağlayan, en güncel kullanıcı gereksinimlerine uygun görev konsepti ve ileri teknolojisiyle üstün kabiliyetlere sahip bir araç oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda yerli ve milli savunma sanayi hedefini destekleyen bir araç haline geldi” diye konuştu.

ALTUĞ 8X8 SERİSİ ANKARA’DAKİ BMC ÜRETİM TESİSLERİ’NDE ÜRETİLECEK

Proje kapsamında tüm paydaşlara teşekkür eden Fuat Tosyalı, bugüne kadar gerçekleştirdikleri her projede olduğu gibi ALTUĞ 8x8 projesini de alnımızın akıyla tamamlayarak ordunun hizmetine sunacaklarını söyledi. Tosyalı, ALTUĞ 8x8 üstün manevra yeteneği ve çok yönlü kullanım özellikleriyle öne çıktığını kaydetti.

Hatırlanacağı gibi BMC’nin daha önce ürettiği KİRPİ ve VURAN araçları, sahada düşmanın oyununu bozan kritik sistemler olarak öne çıkmıştı.

ALTUĞ 8x8, sunduğu teknolojik üstünlük ve gelişmiş muharebe kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahada oyun kuran bir güç olma özelliğine büyük bir katkı sağlayacak. Teslimatların 2027 yılında başlaması planlanırken, ALTUĞ 8x8’in dost ve müttefik ülkeler tarafından da tercih edilmesi ve Türkiye’ye önemli bir ihracat girdisi sağlaması bekleniyor.

BMC ALTUĞ 8X8 ZIRHLI MUHAREBE ARACI

ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı (35 mm Kuleli), kendi sınıfında konvansiyonel ve asimetrik muharebe sahasının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlandı. Araçlar en güncel kullanıcı gereksinimleri, görev konseptleri, tehditler, teknoloji ve trendler ile bu pazarda mevcut yerli ve yabancı araçların kabiliyetleri değerlendirilerek her yönüyle üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor.

ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı’nın öne çıkan özellikleri

3 mürettebat + 9 personel taşıma kapasitesi

7.62 mm’den 120 mm’ye kadar her türlü topu taşıma kabiliyeti

Mayın ve El Yapımı Patlayıcılara karşı üstün koruma

De-Monte edilebilir araç tavanı konsepti ile “tek platformda çoklu görev kabiliyeti”

4 akstan dümenleme ile gelişmiş manevra yeteneği

Geniş iç hacim ile farklı iklim ve arazi koşullarında personel için yüksek konfor

12 tona kadar faydalı yük taşıma kapasitesi ile 36 ton yüklü araç ağırlığı

Kolay bakım yapılabilir, sistem güvenilirliği yüksek ve ömür devri maliyeti düşük altyapı