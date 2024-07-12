Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz'un sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir yeniden doğuşun hikâyesi olduğunu söyledi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz 2016’da milletimizin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesi, karanlık bir geceyi aydınlığa çevirdiğini kaydederek, "O gece, hain darbe girişimine karşı milletimizin yazdığı kahramanlık destanı, birliğimizi ve özgürlüğümüzü koruma konusundaki sarsılmaz irademizi gösterdi. 15 Temmuz, sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir yeniden doğuşun hikâyesidir" dedi.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1811714827846304111

"Milletimizin iradesine, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkma kararlılığı, bize en karanlık anlarda bile nasıl aydınlığa yürüneceğini göstermiştir" diyen Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu kararlılığı her yıl hatırlamak ve hatırlatmak, milletimize duyduğumuz saygının bir ifadesidir. Bu yıl, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü “Milletin Zaferi” temasıyla anıyoruz. Tüm etkinliklerimiz, bu büyük zaferin ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu tema çerçevesinde düzenlenecektir. Zaferimizi hep birlikte kutluyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.