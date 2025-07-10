Cumhurbaşkanlığı kararı ile görev değişimi resmiyet kazandı. Fahrettin Altun, 7 yıllık İletişim Başkanlığı görevini Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Burhanettin Duran’a devrederek TİHEK Başkanlığı’na atandı. Atamalar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar, 2025/245 ve 2025/246 sayılı kararlarla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararlara göre, Fahrettin Altun TİHEK Başkanlığı’na, Burhanettin Duran ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na atandı.

Söz konusu kararlar ardından Fahrettin Altun, 25 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle başladığı ve yaklaşık 7 yıl sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Altun, görev süresince kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ailesine, çalışma arkadaşlarına ve medya mensuplarına teşekkür etti.

Yeni görevi olarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na atanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Fahrettin Altun, “Bu görevi devralan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve kıymetli kardeşim Prof. Dr. Burhanettin Duran’a başarılar diliyorum. Kendisiyle uzun yıllar birlikte çalıştık, görev devri beni mutlu etti” ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/burhanduran/status/1943071612816785623

DURAN’DAN TEŞEKKÜR VE İYİ DİLEK

Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise, Fahrettin Altun’un paylaşımını alıntılayarak, “7 yıl boyunca büyük özveriyle İletişim Başkanlığı görevini yürüten değerli dostum Prof. Dr. Fahrettin Altun’dan bu görevi devralmaktan mutluluk duyuyorum. Kendisinin TİHEK Başkanlığı’nda da ülkeye hizmet etmeye devam etmesini diliyorum” şeklinde yanıt verdi.

Ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Prof. Dr. Fahrettin Altun başkanlığındaki TİHEK'in kurulunun teşkilatlanması şöyle oluştu. Muhammet Ecevit Carti TİHEK'in ikinci başkanı olurken; Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan üye oldu.