Adıyaman Kent Konseyi Başkan adayı Doktor Erdoğan Altunbaş Adıyaman’da Güçlü Bir Kent Konseyi Bilinci İçin El Ele sloganı ile önemli açıklamalarda bulundu. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Kent Konseyi Başkan adayı Doktor Erdoğan Altunbaş sözlerine ‘’Kent Konseyi, bir şehrin sesini duyurabileceği en demokratik platformlardan biridir. Her bireyin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve önerilerini paylaşabileceği bir zemin sunar. Adıyaman için güçlü bir Kent Konseyi bilinci oluşturmak, bu güzel şehrin her bir ferdinin karar alma süreçlerine dâhil olmasını sağlamak ve hep birlikte daha yaşanabilir bir kent inşa etmek için en önemli adımlardan biridir. Kent Konseyi’ni halkımızın günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirerek, her kesimden vatandaşın sesini duyurabileceği, katkı sağlayabileceği ve geleceğimizi birlikte inşa edebileceği bir Adıyaman hayal ediyoruz. '’diyerek başladı.

Kent Konseyi Nedir ve Neden Önemlidir? Kent Konseyi, yerel yönetimlerde halkın katılımını sağlamak, şehir sorunlarına birlikte çözüm aramak ve toplumun her kesiminden insanın fikirlerini hayata geçirebilmek için oluşturulmuş bir yapıdır. Bu konsey, kentte yaşayan insanların düşüncelerini ifade edebileceği, ortak bir vizyon etrafında birleşebileceği, demokratik bir platform sağlar. Adıyaman gibi geçmişte büyük bir depremden etkilenmiş ve yeniden yapılanma sürecinde olan bir şehirde, toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelerek geleceğe yönelik çözümler üretmesi çok daha büyük bir önem taşır.

Başkan Altunbaş ‘’Katılımcı Kent Yönetimi İçin Eylem Planı Adıyaman’da Kent Konseyi bilincini yaygınlaştırmak ve halkımızı daha aktif bir şekilde bu yapının içine dâhil etmek için somut adımlar atacağız her mahallenin kendi ihtiyaçlarını dile getirebileceği, sorunlarına hızlı çözüm üretebileceği mahalle meclisleri kuracağız. Mahalle meclislerinde alınan kararlar, Kent Konseyi toplantılarında değerlendirilecek ve halkın doğrudan yönetime katılımı sağlanacak. Belirli aralıklarla düzenlenecek halk buluşmaları sayesinde Adıyaman halkıyla yüz yüze iletişim kuracağız. Bu buluşmalarda, halkımızın öneri ve görüşlerini dinleyecek, çözüm yollarını birlikte tartışacağız. Kent Konseyi bilincini güçlendirmek için teknolojiyi de en iyi şekilde kullanacağız. Kent Konseyi’ne dair tüm etkinlikleri, duyuruları ve toplantıların gündemini halkımıza ulaştıracak dijital bir platform oluşturacağız. Dijital katılım platformları, özellikle gençlerin ve teknolojiye erişimi olan vatandaşların yönetimde daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacak. Adıyaman’ın farklı sorunlarına çözüm üretmek için ulaşım, çevre, eğitim, sağlık gibi alanlarda çalışma grupları kuracağız. Bu gruplar, uzmanlar, gönüllüler ve halk temsilcilerinin bir araya gelerek birlikte projeler geliştireceği odaklı çalışma birimleri olacak. ‘’ diyerek sözlerine devam eden Altunbaş birlikte Güçlü Bir Adıyaman Kent Konseyi’nin en önemli gücü, halkın bir araya gelerek ortak bir amaç için çaba göstermesidir. Adıyaman’da hep birlikte daha güvenli, daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak için gereken enerjiyi, bilgiyi ve dayanışmayı harekete geçireceğiz’’ dedi.

ADIYAMAN’IN GELECEĞİNE HEP BİRLİKTE YÖN VERELİM

‘’Kent Konseyi bilincini yaygınlaştırarak, Adıyaman’ımızı yalnızca bugüne değil, yarınlara da hazırlıyoruz. Bu süreçte hedefimiz, daha katılımcı, daha şeffaf ve daha güçlü bir yönetim anlayışı oluşturmak, halkımızın her fikrine değer veren, toplumun tüm kesimlerinin sesi olan bir Adıyaman için Kent Konseyi’ni etkin bir şekilde kullanacağız. Çünkü biliyoruz ki, her bireyin fikri, Adıyaman’ın geleceğine yön verecek bir güce sahiptir. Birlikte kentimizi güzelleştirelim, dayanışmayı ve birlikte başarma ruhunu tüm Adıyaman’a yayalım. Herkesin sesinin duyulduğu, daha adil, daha kapsayıcı ve daha güçlü bir Adıyaman’ı hep birlikte inşa etmek için gelin Kent Konseyi bilincini Adıyaman’da güçlendirelim’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.