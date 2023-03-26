İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğru ve güvenilir haberciliğin tüm dünyada kabul görmüş temel gerekliliklerinin olduğunu belirterek, bir haberin en başta "Ne? Nerede? Ne zaman? Neden? Nasıl? Kim?" sorularına cevap veren "5N1K" kuralına uygun olması gerektiğini ifade etti.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kendisi ve bir bakan hakkındaki iddiaları yalanladı. Altun, "Cumhurbaşkanı, bir nedenle Fahrettin Altun'a çok öfkelenmiş" iddialarını yalanlarken, kulis haberciliği altında dedikoduculuk yapıldığını ve iftiralar atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Masa başında üretilen, hiçbir gerçekliği olmayan, siyasî ve ideolojik operasyon amaçlı uydurma birçok tezvirattan biri de bugün şahsım ve bir bakanımız hakkında çıktı. Sözde 'haber' adı altında ortaya atılan bu dedikodular külliyen yalandır, asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazetecinin, bir haber yaparken '5N1K' kuralına göre davranması gerektiğinin altını çizen Başkan Altun, bugün sözde "siyasal muhalefet" uğruna birçok medya kuruluşunun, habercilik yerine dedikoduculuk yaptığını, "kulis haberciliği" adı altında belirsiz ifade kalıplarıyla bezenmiş sözde haberlerle yalan, iftira ve palavralara zemin oluşturduğunu öne sürdü.

Gazeteciliğin güvenilirliğini ve saygınlığını zedeleyen dedikodu ve dedikoducuların, bugün medya etiği ve basın ahlakı açısından ciddi bir sorun hâline geldiğini belirten İletişim Başkanı Altun, gazeteciliğin haysiyetini korumak için bu sorunun ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

"SÖZDE 'HABER' ADI ALTINDA ORTAYA ATILAN BU DEDİKODULAR KÜLLİYEN YALANDIR"

Yalana, dedikoduya, çarpıtmalara tevessül edenler için meslek ilkelerinin hiçbir anlam ifade etmiyor olabileceğini dile getiren İletişim Başkanı Altun, toplumun haber alma hakkının ancak ve ancak doğrulukla yapılan habercilikle eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde karşılanabileceğini vurguladı.

Hatırlanacağı gibi, gazeteci İsmail Saymaz, "Cumhurbaşkanı, bir nedenle Fahrettin Altun'a çok öfkelenmiş. Hatta iddia o ki, Cumhurbaşkanı'nın emri ve talimatı üzerine tarifeli uçakla Fahrettin Altun geri gönderilmiş" şeklinde bir söylemde bulunmuştu.