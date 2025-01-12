Amasya'daki sondaj çalışmasında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti.AMASYA (İGFA) - Amasya'nın merkez ilçesine bağlı Uygur Köyü'nde özel bir arazide su kuyusu açma çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçükte 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sondaj çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.

Olay sonrasında bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, yapılan yoğun çalışmalar sonucunda toprak altındaki işçilere ulaşıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, her iki işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Amasya Valisi Önder Bakan, yazılı yaptığı açıklamada, olayla ilgili adli inceleme sürecinin devam ettiğini belirterek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.

. Yaşamını yitiren işçilerin kimlik bilgileri ve olayın ayrıntıları yetkililer tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.