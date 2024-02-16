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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘Kente Sözümüz Var’ sloganıyla Büyükşehir tarafından düzenlenen ‘Kent Katılımı Buluşmaları’nın 6. serisinin 8. toplantısını Mersin’de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - Toplantıya katılan temsilciler, Başkan Seçer’e Büyükşehir’in kent genelinde spor alanında yürüttüğü faaliyetler ve projeler hakkında merak ettikleri soruları yöneltirken; görev süresi boyunca kentte gerçekleştirdiği spor faaliyetleri ve verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ettiler.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen buluşmada Başkan Seçer’e; Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın eşlik etti.

“Amatör spor kulüplerine 4 yılda toplam 19 milyon 641 bin TL yardım yaptık”

Toplantının açılışında konuşan Başkan Vahap Seçer, 5 yıl boyunca amatör spor kulüplerine ve sporculara özellikle nakdi yardımlar konusuna ağırlık verdiklerine dikkat çekti. Seçer, amatör spor kulüplerine 4 yılda toplam 19 milyon 641 bin TL yardım yaptıklarını aktararak, “2024 yılında tabi ki bu bütçeyi anlamlı bir şekilde artırarak sürdüreceğiz. Mümkün olduğunca da en yüksek yardım miktarı ile sizlerin karşısına çıkacağız” diye konuştu. Nakdi yardım desteğinin müracaatlarının 30 Mart’ta sona ereceğini hatırlatan Seçer, destekten yararlanmak isteyen kulüp ve sporculara 30 Mart’a kadar başvurmaları çağrısında bulundu.

Sadece nakdi yardım değil, zaman zaman malzeme taleplerine de cevap verdiklerini söyleyen Seçer, kulüplerin ve sporcuların en önemli sorunlarından birinin müsabakalara giderken yaşanan ulaşım sorunu olduğuna işaret etti. Bu tür konularda geç kalınmadan Büyükşehir’e başvurulduğu takdirde her türlü desteği sağladıklarını vurgulayan Seçer, “Bu konuda taleplerinizi karşılama gayreti içindeyiz. Özellikle seyahat maliyetlerinin yüksek olduğu bu dönemde bütçenizin bu maliyeti karşılayamayacak kadar kısıtlı olduğunu biliyoruz” diyerek gelecek 5 yılda da bu tür desteklerin katlanarak devam edeceğinin altını çizdi.

“Spor, her şeyi bir araya getiren sihirli bir alandır”

Sporun topluma birçok faydası olan bir alan olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, “Başarılı sporcu demek; ülkenin, yaşadığı kentin tanıtımı demek. Spor demek, turnuvalar, müsabakalar demek, dili, dini, ırkı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun insanların bir sporcuyu, bir takımı destekleme arzusuyla bir arada olması demek. İnsanları bir araya getirdiğiniz zaman kentte huzuru sağlarsınız. Spor bunları sağlayan çok önemli ve sihirli bir alandır” ifadelerine yer verdi.

“Gençlerin önlerinin açılmasını istiyoruz”

Başkan Seçer, Mersin’de sportif müsabakaların daha fazla olmasını istediklerini kaydederek, “Kent tanınsın, birlik olsun, müsabakalar olsun ve Mersinimiz daha iyi noktalara gelsin istiyoruz. Belediye olarak gençlerin birçok alanda önlerinin açılmasını istiyoruz. Onlara, özellikle öğrencilere sağladığımız imkanlar, açtığımız yeni nesil kütüphaneler, ulaşımda sağladığımız konfor ve bu ulaşımı 1 TL gibi gerçekten Türkiye'de sosyal belediyecilikte ders konusu olacak bir ücretle; biz bu insanları bir yerden bir yere taşıyoruz. Bunun eşi, emsali yok. Çünkü gencimiz bizim geleceğimiz. Gelecekte ülkemiz yükselsin, kalkınsın. Bunu hepimizin çocukları yapacak” dedi.

“İmar planları bitti, spor sahaları ve tesisleri yapılabilecek”

Büyükşehir’in sorumluluk alanındaki imar planlarının bitmesinin kendilerine büyük kolaylık sağladığını ifade eden Seçer, yeni planlarda spor alanlarının belirlendiğini söyledi. Seçer, “Seçim bildirgemize futbol sahası ve semt sahalarını da ekledik. Merkez 4 ilçenin imar planı sorunu vardı, Büyükşehir hepsini bitirdi. Yeni spor alanları çıktı. Akdeniz'in bize ait planları bitirdik. Şimdi Akdeniz Belediyesi bitirmeye çalışıyor. 3-5 ay içinde o da bitecek. Orada da yeni imarda spor alanları çıkacak. O alan hangi belediyeye aitse futbol sahası, spor tesisleri yapabilecek. O açıdan da kısmen rahatladık. Çünkü spor sahası yapacak alanlarımız yoktu. Bu imar çalışmalarından sonra onları da bitirdik” ifadelerini kullandı.

“Ben hiçbir projeyi oyu düşünerek yapmadım”

Başkan Seçer, yaptıkları hiçbir projeyi oy almak için yapmadıklarını ifade ederek, “Ben hiçbir projeyi oy beklentisi ile yapmadım. Biz, ‘bu bize oy getirir’ diye proje yapmayız. ‘Bunun toplumda geri dönüşü, karşılığı var, talep ve memnuniyet var’ dediğimiz işi yaparız. Zaten o kendiliğinden oy demektir. ‘Alkışlasınlar, yardım yaptı desinler’ diye de tutamayacağımız hiçbir sözün altına girmedik” dedi. Mersin’de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine ellerinden gelen desteği yaptıklarını ifade eden Başkan Seçer, “ ‘Biz şu kadar yardım yapacağız’ dedik, günü zamanı geldi, hepsini hesabınıza geçti. Bu bizim paramız değil. Bu vatandaşın parası. Bizim için her kuruş çok kutsal ve çok değerli. Onun için çok dikkatli harcamamız lazım. Olabilecek en makul şeyi yaparız” diye belirtti.

“Bizim dönemimizde bisiklet yolları göz önüne çıktı”

5 yılda 148 kilometre bisiklet yolunun yapımını tamamladıklarını aktaran Seçer, “Bizim dönemimizde bisiklet yolları daha göz önüne çıktı. Yeni açtığımız bulvarlara, ölçüleri uygun olan her yere yapıyoruz” dedi. Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için kent genelinde organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirten Seçer, Tour Of Mersin, Kleopatra Bisiklet Festivali gibi birçok etkinliği hayata geçirdiklerini anlattı. Büyükşehir tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Mersin’in Eurovelo-Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı’na dahil edileceğini ifade eden Seçer, “Bu çok önemli bir çalışma. Bu ağın içerisinde olmamız Mersin'in tanıtımı için muazzam olacak. 3 yıldır bu işi takip ediyoruz. Bisikletçiler bu güzergahı kullansın, Mersin tanınsın ve gelişsin istiyoruz. Bunun için de gerekli çalışmaları yaptık” diye konuştu.

Müftü Deresi Yaşam Parkı, Mersin’in yeni gözdesi olacak

Büyükşehir tarafından Mersin’e kazandırılacak olan Babil Su Sporları Merkezi hakkında da konuşan Seçer, “Orada kano, kürek, yelken birimleri, cankurtaran kursları gibi birçok faaliyet olacak. Herkese hitap eden çok güzel bir mekân oldu” dedi. Gelecek dönemde hayata geçirilecek önemli projelerden biri olan Müftü Deresi Yaşam Parkı ile ilgili de katılımcıları bilgilendiren Seçer, “500 dönüm bir alan var. Bu muazzam ve çok sayıda fonksiyon yükleyebileceğimiz bir alan. Nasıl Kültür Park’ta basketbol potaları, tenis kortları, ayak tenisi alanlarımız var ise orada da her yaşa uygun birçok fonksiyon olacak. Bu da önümüzdeki 5 yılda Mersinlilere yapmayı söz vereceğim çalışmalardan bir tanesidir” ifadelerine yer verdi.

“5 yıllık süremizde spor camiası ile iletişimimiz oldukça iyiydi”

5 yıllık görev süreleri boyunca spor camiasıyla iyi bir iletişimlerinin olduğunu belirten Seçer, “Birbirimize saygı, sevgi çerçevesinde katkı sunmaya çalıştık. Tüm spor camiasına teşekkür ediyorum” dedi. Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili konuşan Seçer, seçim sonrası ikinci 5 yıllık dönemlerinde de spora yönelik hizmetlerin devam edeceğini aktardı. Seçer, “Burada hangi görüşten olursanız olun hepiniz benim hemşerimsiniz, vatandaşımsınız. Belediye seçimlerinde sandığa siyasi ve ideolojik olarak gidilmez. 5 yıl Mersin halkına hizmet ettim. Akılcı davrandım, israf etmedim, zaman dilimi tanımadım, Mersin halkını düşündüm. 5 yıllık süremizde siz spor camiası bizimle çalışmalarınızdan, yaşadığınız beldede, mahallede birimlerimizin hizmetinden memnunsanız, zaten ben inanıyorum ki vicdanınızın sesini dinleyip gidip başkanınıza destek vereceksiniz” ifadelerine yer verdi.

“Benim asıl kimliğim Mersinli olma kimliğidir”

5 yıl boyunca parti ayrımı gözetmeksizin Mersin halkına hizmet ettiklerini vurgulayan Seçer, seçime 45 gün kaldığını hatırlatarak, bu sürecin demokratik bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak Atatürkçü ve sosyal demokrat kimliğiyle halkın karşısına çıkacağını söyleyen Seçer, “Ama asıl kimliğim biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma kimliği, Mersinli olma kimliğidir. Bu kimlikle de sizin karşınızda desteğimi alacağıma inanıyorum ve bu memlekete hizmet etmeye devam edeceğime inanıyorum” dedi.

Yelçi: “Toplantıların, Mersin’den her kesimin yararına olacağını düşünüyorum”

Mersin Bahriye Yelken ve Doğa Spor Kulübü Başkanı Suna Yelçi, yapılan toplantıların çok olumlu olduğunu dile getirerek, “Bu şehirde yasayan her kesimden insanın fikirlerinin değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar çok fikir olursa Mersin’e o kadar olumlu katkı sunacaktır” dedi.

Ertaş: “Vahap Bey'in spora bakış açısı son derece olumlu”

Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mithat Ertaş, bu tür toplantıları önemli bulduğunu dile getirerek, “Özellikle spor camiası buluşmaları bizi son derece mutlu etti. Amatör spor, gönül işi. Vahap Bey’e baktığımız zaman spor adına kentte güzel şeyler yaptığının farkındayız, spora bakış açısı son derece olumlu. Kulüplerimize yapılan nakdi yardımlar, ulusal ve uluslararası derece yapan sporcularımız, antrenörlerimizin ödüllendirilmesi, zor durumda olan kulüplerimiz; özellikle gençlik kulüplerimize çok büyük rahatlama getiriyor. Bu her yıl artarak devam ediyor” dedi.

Yanaç: “Bu toplantılar sayesinde kulüpler kendini rahatça ifade edebilir”

Mersin Ampute Futbol Kulübü Başkanı Ali Yanaç, Büyükşehir Başkan Vahap Seçer’in göreve geldiği günden bu yana yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiğini söyleyerek, “Başkanımızın Ampute Futbol Kulübü ve diğer amatör kulüplere vermiş olduğu destekler göz önünde. Bu toplantıların da verimli sonuçları olur, daha önce kendini ifade edememiş kulüpler de kendilerini daha rahat ifade edebilir. Bunun da çok olumlu sonuçları olur” dedi.

Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.