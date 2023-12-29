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Kar amacı gütmeyen ve maliyet esaslı hizmetler veren Yeşil Çevre’nin Genel Müdürü Aydın, inşaatı ve makine montajlarında sona doğru gelinen Ambalaj Atıkları Toplama Ayrıştırma Tesisi'nin de 2024 yılı başında faaliyete geçeceğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın doğu bölgesince evsel ve endüstriyel atık suları arıtarak temiz su kaynaklarını yeniden doğaya kazandıran Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi, 25 yıldır sürdürdüğü çevre yatırımlarına yenilerini ekliyor. Geride kalan yılda çevre dostu bir yatırım olan Çamur Ön Kurutma Tesisi’ni devreye alan Kooperatif, geri dönüşüm alanında yeni bir hamle daha yaparak inşaatı ve makine montajlarında sona doğru gelinen, Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisi'ni de faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

İhalesi 2023 yılında gerçekleştirilen, inşaat faaliyetleri ile makine parkı montajları tamamlanmak üzere olan Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisi hakkında bilgi veren Genel Müdür Mehmet Aydın, bu tesisin ambalaj atıklarının toplanıp ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağını kaydetti.

Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi olarak ortak değer olan çevre alanında OSB'ler, yerel yönetimler, kamu kurumları, STK'lar ve meslek odaları ile her zaman işbirliği içinde olduklarını belirten Aydın, “AB Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde üyelerimize destek olmaya ve rehberlik yapmaya devam edeceğiz. Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalara ek olarak, üyelerimizin ve paydaşlarımızı buluşturacağımız bir çalıştay düzenleyeceğiz” dedi.

HEDEF İLERİ ARITMA

Yeni yılda da Bursa'ya değer katmaya devam edeceklerini açıklayan Mehmet Aydın, Yeşil Çevre olarak günlük 100 bin metreküp atık su arıtarak doğayı korurken sürdürülebilir üretimi ve yeşil bir geleceği benimsediklerini ifade etti. “Enerji verimliliği, geri dönüşüm ve yenilenebilir kaynaklar alanında çalışma ve yatırımlara odaklandık” diyen Aydın, 2024 yılı yatırım planlarının, özellikle üretim proseslerinde su kullanan ihracatçı ortaklarının en büyük ihtiyaçlarından olan atık suyun ileri arıtma ve geri kazanımıyla tekrar firmaların kullanımına sunulması olduğunu belirtti. Bu projenin fizibilitesinin de 2023 yılında tamamlandığını ve 2024 yılında yatırım aşamasına geçmeyi planladıklarını dile getiren Genel Müdür Aydın, projenin gerçekleşmesiyle ortaklarına önemli bir katma değer sağlayacaklarını söyledi.

Mehmet Aydın, Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ve akademisyenler ve araştırmacılarla iş birliği içinde tesise katkı sağlayacak ve verimliliği artıracak farklı teknolojik çalışmaları ve projeleri hayata geçirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Bu çalışma ve projelerin öz kaynak yatırımlarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası fon destekleriyle finanse edileceğini de ifade eden Aydın, çevre bilinciyle ilgili farkındalığı yükseltecek etkinliklerine de devam edeceklerini açıkladı.