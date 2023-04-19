TFF. 2. Lig Beyaz Grup'ta 51 puanla üçüncü sırada bulunan Amedspor bugün ligde kalma mücadelesi veren Mersin İdman Yurdu ile kendi evinde karşı karşıya geldi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Maçın ilk yarısın da Mersin İdman yurdunun kendi kalesine attığı gol ile 1-0 one geçen Amed spor, maçın 26 ve 42 dakikasın da Gürkan Öztürk’ün attığı 2 gol ile ilk yarıyı 3-0 tamamladı.

Maçın ikinci yarısın da 56. Dakika da Oğuz Çetinkaya, 64 dakika da Ömer Bozan, 68. Dakika da Yasin Abidoğlu, 74.dakika da Mehmet Alaeddinoğlu ve 78. Dakika da Mansur Çalar’ın attığı gol ile rakibini adeta gol yağmuruna tuttu.

Amedspor kendi evinde aldığı galibiyet ile yerini koruyarak puanını 54’e yükseltti.