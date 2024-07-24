Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya eyaleti San Diego şehrinin merkezi kısmında bulunan Kearny Mesa'daki SR-163'te meydana gelen çoklu araç kazasında 4 Türk yaşamını yitirdi. Gençlerin cenazelerinin Türkiye'ye gönderilebilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.abdpost.com / ABD (İGFA) - Alınan bilgiye göre Kearny Mesa'daki SR-163'te meydana gelen çoklu araç kazasında 4 Türk gencinin yaşamını yitirdi.

Kearny Mesa'daki Interstate 805 yakınlarındaki State Route 163'ün güneye giden şeritleri kapattı. Yetkililer, birden fazla aracın karıştığı kazada 2 sürücü alkollü araç kullanma şüphesiyle tutuklandı.

Feci kazada 3'ü Batmanlı, 1'i Adanalı 4 genç hayatını kaybetti. Yetkililer, olay yerinde iki kişinin öldüğünü ve diğer iki kişinin yerel bir hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Türklerin Amerika'ya Meksika üzerinden geldikleri öğrenilirken, vefat haberlerini alan Türkiye'deki aileler yasa boğuldu.

1996 Batman doğumlu Faruk Çetin, 1998 Batman doğumlu Barış Savaş, 1997 Batman doğumlu Abdurrezzak Hizmal ile 2001 Adana doğumlu Mahsun Dursun'un cenazelerinin Türkiye'ye gönderilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Gençlerin ölüm haberini US Chaplain İmam Ahmet Dönmez duyurdu. Dönmez kazada hayatını kaybeden gençlerin aileleriyle görüşerek başsağlığı diledi ve her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Kazanın nedenine yönelik geniş kapsamlı tahkikat başlatıldı.