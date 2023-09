Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde hayırseverlikleriyle tanınan Ali Rıza Doğan ve Hakkı Akdeniz'in her çarşamba yaptığı yemek dağıtımına iki sürpriz misafir de eşlik etti. Dağıtıma New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın yanı sıra New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de katıldı.Deniz ÇAĞIL / ABD (İGFA) - Uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nin New York işletmeleri bulunan Ali Baba Restorant sahibi Ali Rıza Doğan ve Champion Pizza sahibi Hakkı Akdeniz, kent merkezinde bir hayır işine imza atıyor.

Her Çarşamba akşamı Manhattan 34. Street ile 9. Ave Kavşağı'nda kurulan masalardan dağıtılan sıcak yemekleri her isteyen alabiliyor.

Menüde sulu yemeğin yanısıra pilav, tatlı, içeceği ile birlikte veriliyor. Ayrıca Champion Pizza'nın pizzaları bulunuyor.

İKİ İSME TEŞEKKÜR

Yaklaşık 1 saat süren organizasyonu yapan Ali Rıza Doğan, Belediye Başkanı Eric Adams ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün de yemek dağıtımına her hafta katıldığına dikkat çekerek, her iki isme teşekkürlerini iletti.

Doğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her çarsamba olduğu gibi bu çarsamba da Sayın Baskonsoloslumuz Reyhan Özgur bey bizleri yalnız bırakmadı. Kendisi bizzat gelip bizlerle beraber hizmet yaptı. Kendisine teşekkürlerimi sunarım" notunu düştü.