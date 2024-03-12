Kadınların ekonomik ve toplumsal hayata hem etkin hem de eşit bir şekilde katılımını sürdürülebilir kalkınmanın gereği olarak gören Amgen Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü özel etkinliklerle kutladı. Amgen, toplumsal cinsiyet ön yargılarına meydan okumak üzere tüm dünyada International Women’s Day platformu tarafından yürütülen “#KapsayıcılığıKutla” kampanyasına da destek verdi.İSTANBUL (İGFA) - Toplumda eşitliğin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın gereği ve temel insan hakkı olarak gören Amgen Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü şirket içinde hayata geçirdiği aktivitelerle kutladı. Amgen, International Women’s Day (IWD) platformunun herkesi cinsiyet eşitliğine dayalı bir dünyaya davet ettiği “#KapsayıcılığıKutla” hareketine de destek verdi. Etkinlikler kapsamında Amgen çalışanları, çalışma arkadaşlarıyla birlikte elleriyle kalp yaparak çekildikleri pozlar ile desteklerini ortaya koydu. 8 Mart’ta şirket içinde paylaşılan çeşitli deneyimler ve hikayeler eşliğinde, toplumsal cinsiyet eşitliğinde ön yargı engeli konusunda farkındalık yaratılması hedeflendi.

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE #kapsayıcılığıkutluyoruz”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çalışanları ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirten Amgen Türkiye Genel Müdürü Güldem Berkman “Sıradışı Kadın Liderler Programı (WE2) ile kadın çalışanlarımızın liderlik becerilerinin gelişimine ve kariyer yolculuklarına katkıda bulunan bir şirket olarak hem şirketimizde hem de toplumda fayda yaratmak amacıyla bu yıl da Kadınlar Günü’nde pek çok farkındalık çalışmasına imza attık. Çalışanlarımız ile birlikte poz vererek IWD’nin kampanyasına dahil olduk. Kadınlar; toplumda, şirketlerde ve evde eşitsizlikler ile karşılaşabiliyor. Bunların önüne hep birlikte geçebilir; eşitlikçi ve kapsayıcı, farklılıklara değer verilen bir dünya inşa edebiliriz” diye konuştu.

Amgen’ın düzenlediği “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Eşitlikçi İş, Eşitlikçi Lider” seminerinde iş yerinde kapsayıcı, destekleyici, şefkat diline sahip liderlerin ve çalışma arkadaşlarının çoğalmasının eşitliğe katkısından bahsedildi. Söz konusu özel oturuma, Awen For Us'un kurucusu Dr. Aylin Löle ve öğretim görevlisi Doç Dr. Sevgi Kesim Güven rehberlik etti. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na gerçekleştirilen ziyarette (KEDV) ise Amgen Gönlü Sorumluları ikinci el kıyafet bağışlarının ayrıştırılmasına ve paketlenmesine gönüllü destek oldu.