Dünyanın lider teknoloji şirketlerinden ams OSRAM, 2024 yılının ilk çeyreğinde 847 milyon Euro elde etti. 2023 yılı ilk çeyreğine göre yüzde 5’lik bir artış gerçekleştiren ams OSRAM, en çok artışı ise otomotiv bölümünde sağladı. Sonuçları değerlendiren ams OSRAM Türkiye Ülke Satış Müdürü Can Sürücü, “Bu artıştaki en büyük etken, yenilikçi teknolojilerimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızdır. Özellikle otomotiv sektöründe sunduğumuz ileri düzey aydınlatma çözümleri, güvenlik ve performansı artırarak sektördeki talebi büyük ölçüde artırdı” dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Sürüş güvenliği ve konforunu artırıcı teknolojilerle son tüketiciyle buluşan ams OSRAM, bu yılın ilk çeyrek dönemine ilişkin mali tablolarını açıkladı. Buna göre, globalde 2023 yılının ilk çeyreğinde 813 milyon Euro’luk satış gerçekleştiren ams OSRAM, bu yılın ilk çeyreğinde ise 847 milyon Euro ciroya imza attı. Bölgesel bazda ciro artışında en yüksek oran APAC bölgesinde gerçekleşirken, Avrupa bölgesi ciro büyüklüğündeki ağırlığını sürdürdü. Otomotiv bölümünde en yüksek ciro artışının değiştirilebilir LED ürünlerden Night Breaker LED, LEDriving Bright ve Cool Blue Intense NEXT GEN serilerinde olduğunun altını çizen ams OSRAM Türkiye Ülke Satış Müdürü Can Sürücü, “Burada gözlemlediğimiz, tüketici tarafında beyaz ışık ve doğru aydınlatma büyük bir önem taşıyor. Bu ürünlerimiz, bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı” ifadelerini kullandı.

“2024 YILSONUNA KADAR YENİ AKSESUAR ÜRÜNLERİMİZİ DE TÜKETİCİLERLE BULUŞTURACAĞIZ”

Birinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren ams OSRAM Türkiye Ülke Satış Müdürü Can Sürücü, “Birinci çeyrekte ürün gamımızı çeşitlendirme konusunda önemli adımlar attık. Bu adımların en önemli kısmını Eylül ayında, Automechanika Frankfurt fuarında müşterilerimizle buluşturacağız. Bunun yanı sıra, ürün ambalajlarımızla ilgili yapmış olduğumuz değişiklikler de birinci çeyrek planlamamızda yer aldı. Bu ambalaj değişikliğini yazın sonunda tüm bölgelerimizde uygulamaya geçeceğiz. Hedefimiz doğaya zarar vermeyen, geri dönüştürülebilir bir paketleme ile müşterilerimize ulaşmak. 2024 yılı sonuna kadar yeni LED ürünlerimiz dışında, aksesuar ürünlerimizi de tüketicilerimize sunacağız. ams OSRAM olarak otomotivde güvenliği sürüşün önderliğini yapmaya her zaman devam ederken, yenilikçi çözümlerimizi de hem yeni araçlar hem de yedek parça tarafında müşterilerimiz ile buluşturacağız.” diye konuştu.

“ÜLKEDE YAŞANAN SON GELİŞMELERE GÖRE STRATEJİLER GELİŞTİRİYORUZ”

2024 yılının global ve yerel olarak çok zorlu bir dönem olduğunu belirten Sürücü, 2024 yıl sonu hedeflerini şöyle anlattı: “Çeşitli global krizler ve alım gücü ile talebin değişmesi nedeniyle piyasaların stabil olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Ancak, özellikle otomotiv bölümü olarak bizim önceliğimizde globalde çift haneye yakın bir büyüme bulunuyor. Türkiye’de ise Euro bazında geçen yılı yakalamayı ve mümkünse %5’e kadar büyümeyi hedefliyoruz. Özellikle ülkemizdeki düşen alım gücü ve kredi maliyetleri nedeniyle hem son tüketici hem de ticaret yapanların zorluk çektiğini biliyor ve buna göre büyüme stratejileri geliştiriyoruz.”