Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından uzaydan çektiği KKTC fotoğraflarını paylaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uzaydan çektiği fotoğraflarını paylaştı.

https://twitter.com/TURKastro/status/1767528454960906744

"Uzayın derinliklerinden bakıldığında bile birbirimize bu kadar yakınız!…" ifadesini kullanan Gezeravcı, paylaşımında, "Sarsılmaz bir bağla kaderleri birbirine bağlı, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması…" dedi.

İşte ana vatan ile yavru vatanın uzaya yansıması: