Yaklaşık 200 sporcu velisinin katıldığı toplantıda, 2022-2023 sezonunda yüzme ve artistik yüzme branşlarında elde ettikleri başarılar nedeniyle Anabilim Spor Kulübü sporcuları ve antrenörlerine plaket verildi.İSTANBUL (İGFA) - Anabilim Spor Kulübü’nün yüzme şubesi geleneksel sezon değerlendirme toplantısı Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Üyesi ve Lise Müdürü Seda Aytaçlı’nın ev sahipliğinde Sancaktepe Kampüsü’nde gerçekleşti.

Spor Kulübü Koordinatörü Hakan Çark’ın moderatörlük görevini üstlendiği ve kulübün spora olan katkılarının değerlendirildiği toplantıya; Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Demirel, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları yüzücüsü Burcu Dolunay ve Business Network Akademi Kurucusu Ertuğrul Belen konuk olarak katıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Anabilimin çok güzel bir aile olmayı başardığını, büyük başarılara imza attığını ve bu başarıların tüm yüzme camiasının dikkatini çektiğini vurgulayarak, tüm yüzme camiasının bir aile olmasını dilediğini belirtti.

Anabilim Eğitim Kurumları İcra kurulu Üyesi ve Lise Müdürü Seda Aytaçlı ise konuşmasında, okuldaki akademik başarının yanı sıra spor, kültür ve sanat alanındaki başarıların harmanlanmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak Anabilim Okulları olarak sporcuları bu konuda her zaman desteklediklerini ifade etti.

2009 yılında faaliyet göstermeye başlayan Anabilim Spor Kulübü, Anabilim Okullarının İstanbul Ümraniye, Sancaktepe ve Maltepe kampüslerinde yer alan üç adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve bünyesinde bulundurduğu Milli takım antrenörleriyle birlikte yüzme ve artistik yüzme branşlarında Türkiye Yüzme Federasyonuyla iş birliği içerisinde çalışarak bünyesindeki yüzlerce sporcuyu Milli takımlara yetiştirmeye devam ediyor.