Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi 2023 yılı olağan genel kurulunda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, birçok kültüre ev sahipliği yapacak projeyi bu dönemde tamamlamak istediklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin kültür mozaiğini aynı çatı altında buluşturan Anadolu Arastası’nın proje koordinasyonunu yürüten Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi’nin 2023 yılı olağan genel kurulu Balat Mahallesi’ndeki kooperatif binasında gerçekleştirildi. Olağan genel kurula Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra hemşeri derneklerinin temsilcileri katıldı. Olağan genel kurul toplantısında Türkiye’nin 81 ilinin dışında Balkan, Kıbrıs ve Kafkas coğrafyalarına ait yöresel evlerin son durumu hemşeri derneklerinin temsilcileri ile paylaşıldı.

Projenin hızlandırılması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, finansman desteği almanın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Anadolu Arastası’nın yüksek maliyetli bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, “Projenin tamamlanması için gereken miktar 1 milyar lira. Nilüfer’in böyle bir bütçe kullanabilme şansı yok. Kısıtlı bütçeye rağmen, buraya şimdiye kadar 400 milyon lira para harcanmış. Burası için sizlerin de bir miktar katkı koyması gerekiyor. Yıllarca sürmüş bu projeyi birlikte ayağa kaldıralım” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile de konuyu görüştüklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, oradan da destek alarak, bu dönem bu projeyi tamamlamak için çalışacaklarını söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in katılımcıların sorularını yanıtladığı genel kurul toplantısında daha sonra Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi’nin faaliyet raporu oylandı. Oy birliğiyle faaliyet raporunun kabul edilmesinin ardından Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi’nin 11 asil üyeden oluşan yeni yönetim kurulu belirlendi. Şadi Özdemir’in başkan seçildiği oylama sonrası Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluştu:

1- Nilüfer Belediyesi Temsilcisi - Şadi Özdemir

2- Doğu Anadolu Temsilcisi – Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği’ni temsilen Mehmet Demir,

3- Kafkaslar Temsilcisi - Orta Asya Kafkasya Kültür Derneği’ni temsilen Şerif Birinç,

4- Güneydoğu Anadolu Temsilcisi - Bursa Adıyamanlılar Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği’ni temsilen Ramazan Alp,

5- Doğu Karadeniz Temsilcisi - Samsun Dernekleri Federasyonu’nu temsilen Temel Erkol,

6- Marmara Temsilcisi - Bursa Tekirdağlılar Derneği’ni temsilen Nevzat Aktepe,

7- Ege Temsilcisi - Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği’nin temsilen Ali Albayrak,

8- İç Anadolu Temsilcisi - Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ni temsilen Cahit Korkut,

9- Batı Karadeniz Temsilcisi - Sakarya Düzce Yardımlaşma Derneği’ni temsilen Ahmet Gençer,

10- Akdeniz Temsilcisi - Antalyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin temsilen Dursun Çetin,

11- Balkanlar Temsilcisi - Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’ni temsilen Harun Bayrak.