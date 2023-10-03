Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenecek olan Anadolu Günleri Fuarı, 5-9 Ekim tarihleri arasında Osmangazi Çarşamba Pazarı alanında gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Anadolu’nun tüm renkleri bir kez daha Bursa’da buluşacak.

Resmi açılışının 6 Ekim Cuma günü saat 16.00’da yapılacağı 6. Anadolu Günleri’nde, yine Anadolu’nun, yöresel ürünleri, el sanatları, gastronomisi, müzik ve folkloru bir araya gelecek.

ANADOLU BURSA’YA TAŞINACAK

6. Anadolu Günleri’nin Bursa’da, Anadolu rüzgarı estireceğini kaydeden BİLDEF Genel Başkanı Ramazan Alp, “Anadolu Günleri etkinliğimizi, Bursa’mızda Emit ve Yöreks fuarlarını harmanlayarak her yıl geleneksel olarak yapıyoruz. Amacımız; Anadolu’nun tarihi ve turistik dokusunu, kültür ve turizm değerlerini Bursa’ya taşımaktır. Ayrıca Bursa’mızı diğer şehirlerimize tanıtmak da ilk hedeflerimiz arasındadır” dedi.

ÜCRETSİZ GÖSTERİLER

Etkinlik hakkında bilgi vermeyi sürdüren Alp, “Bu yıl tasarruf genelgesi ve 11 ilimizi vuran deprem nedeniyle illerimizin valilikleri, belediyeleri ile kültür ve turizm müdürlüklerini davet etmedik. Etkinliğimizde; yöresel ürünler, el sanatları, gastronomi, müzik ve folklor ağırlıklı olacak. Ayrıca 7 Ekim Cumartesi günü etkinlik alanımızda Atlantis Sirki, 8 Ekim Pazar günü Sıra Gecesi, folklor gösterileri ve sürpriz sanatçılar halkımıza ücretsiz olarak gösteri sunacaktır. Bursalı hemşehrilerimizi kültürlerin buluşacağı Anadolu Günleri etkinliğimize bekliyoruz” diye konuştu.