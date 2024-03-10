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Karşılaşma 93-95 Anadolu Efes’in üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan TOFAŞ farkı eritti periyodun bitimine 3 dakika 23 saniye kala ev sahibi ekip, rakibinin 62-60 önüne geçti. Son periyota 71-67 TOFAŞ’ın üstünlüğü ile girildi.

İkinci periyotta Anadolu Efes, rakibi ile arasındaki farkı 23 sayıya kadar artırdı. Soyunma odasına 40-51 konuk ekibin üstünlüğü ile gidildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, TOFAŞ'ı evinde 93-95 mağlup etti. Duygu DOĞAN / BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında TOFAŞ evinde Anadolu Efes ile karşılaştı.

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