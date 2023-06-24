Anadolu Efes, üretim tesisinin bulunduğu İzmir’de, Avrupa Birliği destekli “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı” (SUMP İzmir) projesine katkı sağlıyor.İZMİR (İGFA) - Çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik ilkelerine olan bağlılığıyla öne çıkan Anadolu Efes, üretim tesisinin bulunduğu İzmir’de, Avrupa Birliği destekli “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı” (SUMP İzmir) projesine katkı sağlıyor.

2013 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan SUMP konsepti, sürdürülebilir ulaşım seçeneklerinin geliştirilmesi, hava/gürültü kirliliğinin ve enerji tüketiminin azaltılması gibi amaçlara hizmet ediyor. 2030 sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında toplumsal faydayı odağına alan Anadolu Efes, çevre dostu ulaşım araçlarını teşvik etmek ve şehir sakinleri ile ortak vizyon oluşturmak için düzenlenen farkındalık atölyelerine bu bağlamda destek oluyor.