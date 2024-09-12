Anadolu Efes Spor Kulübü ile Corendon Airlines arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi.ANTALYA (İGFA) - Spora yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Corendon Airlines, Türk basketbolunun lokomotifi Anadolu Efes ile güç birliğine beşinci yılında, yeni sezonda da devam edecek.

Corendon Airlines, yeni sezonda da takımın EuroLeague deplasman maçlarına ulaşımını sağlayacak. Anlaşma kapsamında Corendon’un logosu Anadolu Efes takımının göğsünde yer almaya devam ederken, Anadolu Efes Spor Kulübü Genç Takımı da BGL maçlarında hava yolu şirketinin logosunu formalarının sırtında taşıyacak.

Yeni basketbol sezonu öncesinde; Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer’in ev sahipliğinde, Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ve Kaptan Shane Larkin’in katılımıyla Gloria Sports Arena’da gerçekleştirilen basın toplantısının ardından imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreninde Yıldıray Karaer ve Alper Yılmaz, Anadolu Efes için özel olarak tasarlanan dev basketbol topuna imza attılar.

Anadolu Efes ile sponsorluk sürecine beşinci yılında da devam etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, iş birliğinin 2024-2025 sezonunda da devam ettirmenin kendileri için anlamının çok büyük olduğunu ifade etti. "Anadolu Efes’in hayallerine uçması için biz de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diyen Karaer, "Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme misyonu başta olmak üzere hem Corendon'un hem de Anadolu Efes'in ortak birçok yanı bulunuyor. Kendi sektörlerimizde en büyük başarıları hedefleyerek çalışıyoruz. Büyük düşünen iki kurumun iş birliğinin ayrı bir anlam taşıdığını düşünüyor, diğer kurumlara da örnek olmasını diliyorum. Ayrıca Corendon’un marka DNA’sında yer alan spora ve spor kültürüne katkılarımızı sürdürürken Anadolu Efes ile birlikte Antalya özelinde kurumsal sorumluluk projeleri yapmayı planıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ise, Ekim ayından haziran ayına kadar bir sezon boyunca 9 aylık zaman diliminde deplasman maçlarımız nedeni ile Avrupa’nın pek çok şehrine sürekli yolculuk halinde olduklarını belirterek, "Yolculuklarımızı kalkıştan varışa en konforlu şekilde geçirmemizi sağlayan Corendon Airlines’ın 20. yılını şimdiden kutluyor, hem Anadolu Efes’e hem de farklı sponsorlukları ile spora katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Basın toplantısı sonrası Yıldıray Karaer ve Alper Yılmaz, medya mensupları ile birlikte Anadolu Efes’in antrenmanını ziyaret etti.