Bir gelenek haline gelen “Anadolu Efes Basketbol Yaz Kampları” bu yaz da çocuklara basketbol sevgisi aşılamaya devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Efes Spor Kulübü, Gloria Sports Arena ve Smart Casual Event iş birliği ile 2018 yılından bu yana kulübün altyapı antrenörlerinin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampı’nın 2024 yılı kayıtları başladı.

Bugüne kadar yüzlerce çocuğun temel seviyede basketbol eğitimi almasını ve pek çok basketbolcu adayının Anadolu Efes altyapı takımlarının kamplarına davet edilmesini sağlayan organizasyon, 19 – 23 Haziran 2024 tarihleri arasında bir kez daha Belek’te bulunan Gloria Sports Arena'da gerçekleşecek.

10-17 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLAR KATILABİLECEK

Bir basketbol şöleni havasında geçecek bu özel etkinlik, sınırlı kontenjanı ile 2007-2014 aralığında doğan çocukların katılımıyla 4 gece 5 gün olarak düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu Efes Spor Kulübü altyapısı için oyuncu taramaları yapılacak.

Organizasyona katılım sağlayan sporcular, sadece temel basketbol eğitimi almakla kalmayıp aynı zamanda yüzme, golf, futbol, masa tenisi gibi farklı spor branşlarıyla ilgili eğlenceli çalışmalara da katılma fırsatı bulacak ve sporu hayatlarının bir parçası haline getirebilecekler.

ANADOLU EFES FAN CLUB ÜYELERİNE ÖZEL İNDİRİM BU YIL DA DEVAM EDECEK

Son teknoloji tesisleri ve onlarca branşa uygun tasarlanmış çok amaçlı spor salonlarıyla Türkiye’nin en büyük spor tesisi Gloria Sports Arena’da gerçekleşecek Anadolu Efes Spor Kulübü Yaz Kampı’ndan yararlanmak isteyen Anadolu Efes Fan Club üyeleri ise indirimden yararlanabilecek.

Geleceğin basketbolcu adayları tarafından büyük ilgi gören Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampı’na dair tüm detaylara 0850 441 16 78 numaralı telefondan veya www.smartcasualevent.com internet adresi üzerinden ulaşım sağlanabiliyor.

Anadolu Efes Spor Kulübü, Gloria Sports Arena ve Smart Casual Event, basketbolcu olma hayallerini gerçekleştirmek isteyen tüm genç basketbolcu adaylarını Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampı’na bekliyor.