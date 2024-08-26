Anadolu Efes’in başarılı oyuncularından Elijah Bryant, Derek Willis, Justus Hollatz, Darius Thompson ve Jordan Nawora sağlık kontrollerinden geçti. İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Efes’in başarılı sporcuları Elijah Bryant, Derek Willis, Justus Hollatz, Darius Thompson ve yeni transferlerden Jordan Nawora’nın dahiliye, kulak-burun-boğaz, göz, genel cerrahi, kardiyoloji, ortopedi muayeneleri ve kan tahlilleri yapıldı. Tüm taramaları sorunsuz bir şekilde tamamlanan oyuncuların kontrollerinde herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

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